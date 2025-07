Przejście podziemne przy Dworcu Zachodni gotowe. Wiemy, kiedy je otworzą

Trwa budowa trasy tramwajowej łączącej Wolę z Ochotą. Nitka będzie przebiegała częściowo pod ziemią i zapewni wygodną przesiadkę do Dworca Zachodniego. Wszystko dzięki wybudowanemu właśnie przejściu. Niedawno dowiedzieliśmy się, że wykonawca zakończył prace. Teraz trwają odbiory. – To jest kubaturowo ogromny obiekt, który wymaga dokładnych kontroli i odbiorów. Po ich zakończeniu i wydaniu zgody na użytkowanie to przejście zostanie udostępnione – mówi reporterowi Radia ESKA Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.

– Dzięki tej inwestycji tramwajem dojedziemy bezpośrednio w rejon peronów kolejowych dzięki czemu pasażerowie szybko i wygodnie będą mogli przesiąść się między pociągami a tramwajem, który dowiezie ich w stronę centrum – dodaje Urbanowicz. To pierwsza taka linia tramwajowa w stolicy - tory i przystanek na Dworcu Zachodnim znajdą się pod ziemią.

Nowa linia tramwajowa w Warszawie. Tak budują trasę do Warszawy Zachodniej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tramwaj jak metro. Pojedzie tunelem pod Dworcem Zachodnim

Tramwaj na tym odcinku będzie przypominał metro. Jak pisaliśmy w ubiegłym roku, Prezydent stolicy i prezes Tramwajów Warszawskich podpisali z wykonawcą umowę na budowę ok. 1,6-kilometrowego odcinka trasy tramwajowej do podziemnej stacji Warszawa Zachodnia. Konsorcjum firm ZUE i Fabe ma się uwinąć z pracami do kwietnia 2026 r. Tramwaje będą wjeżdżać do tunelu, który jednak na razie będzie kończył się ślepo.

Pod zmodernizowanym dworcem W-wa Zachodnia kolejarze wybudowali tunel, z myślą o stworzeniu tam ogromnego centrum przesiadkowego. Przez kilkadziesiąt miesięcy będzie stał pusty, bo urzędnikom nie udało się skoordynować prac tak, by w tym samym czasie oddać nową linię tramwajową, która będzie doprowadzać składy do poziomu -2. Więcej przeczytasz TUTAJ.