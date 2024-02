Co z pustką technologiczną?

Będzie tramwaj do Zachodniego. Rafał Trzaskowski podpisał umowę

Prezydent stolicy i prezes Tramwajów Warszawskich podpisali z wykonawcą umowę na budowę ok. 1,6-kilometrowego odcinka trasy tramwajowej do podziemnej stacji Warszawa Zachodnia. Konsorcjum firm ZUE i Fabe ma się uwinąć z pracami do kwietnia 2026 r. Tramwaje będą wjeżdżać do tunelu, który jednak na razie będzie kończył się ślepo.