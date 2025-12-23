Dramatyczne odkrycie w Wiśle
Wszystko zaczęło się około godziny 18:50. Przechodnie spacerujący wzdłuż rzeki zauważyli ciało unoszące się przy kamiennym nabrzeżu. Natychmiast zaalarmowali służby. Na miejsce skierowano znaczne siły ratunkowe: straż pożarną, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Akcja była prowadzona zarówno z lądu, jak i z wody.
Szczegóły akcji ratunkowej nad Wisłą
W działaniach brało udział łącznie sześć zastępów straży pożarnej, w tym grupa operacyjna miasta, grupa wodno-nurkowa oraz dwie łodzie. Na Wiśle pojawiła się również policja rzeczna. W sumie w akcji uczestniczyło 22 strażaków. Po krótkim czasie zlokalizowano zwłoki mężczyzny i przetransportowano je na brzeg, na stronę Śródmieścia.
Szybko stało się jasne, że na ratunek było już za późno. Ciało mężczyzny zostało wydobyte z wody i zabezpieczone do dalszych czynności. Na miejscu pracowali policyjni technicy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia tej tajemniczej sprawy.
Tajemnicze okoliczności śmierci i sekcja zwłok
Wciąż nie wiadomo, kim był zmarły. Służby nie ustaliły jeszcze jego tożsamości ani przyczyny śmierci. − Na tym etapie dane personalne zmarłego nie są znane − przekazują funkcjonariusze. Śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza.
Nieoficjalnie wiadomo, że ciało było w znacznym stanie rozkładu, co może sugerować, że mężczyzna przebywał w Wiśle przez dłuższy czas. Kluczowa będzie sekcja zwłok, która ma odpowiedzieć na pytania, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do śmierci. Na razie nie wiadomo, czy był to tragiczny wypadek, czy też sprawa ma inne, bardziej niepokojące tło.
Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!
Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:
- 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
- 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
- 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
- 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
- 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia