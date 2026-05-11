Pożar na Pradze. 3 zastępy strażaków w akcji

Kamil Durajczyk
2026-05-11 15:07

Groźny pożar wybuchł w poniedziałek, 11 maja, na balkonie ósmego piętra bloku przy ulicy Darwina na warszawskiej Pradze-Północ. Trzy zastępy straży pożarnej szybko opanowały tlącą się doniczkę, zapobiegając tragedii. Prawdopodobną przyczyną był niedopałek papierosa.

Pożar balkonu na Pradze

Do groźnej sytuacji doszło w poniedziałek, 11 maja po godzinie 13 przy ulicy Darwina na warszawskiej Pradze-Północ. Zapłonęła tam doniczka balkonowa.

- O 13:21 otrzymaliśmy zgłoszenie o dymie, który pojawił się na balkonie na 8 piętrze bloku przy ulicy Darwina. Na miejsce udały się 3 zastępy straży pożarnej w skład, których wchodziło łącznie 13 strażaków - przekazał nam kapitan Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Strażakom towarzyszył radiowóz policji i karetka pogotowia, które to służby na szczęście ostatecznie okazały się niepotrzebne. 

Tląca się doniczka została dogaszona przez strażaków przy pomocy drabiny mechanicznej. Na szczęście cała sytuacja - choć z perspektywy ulicy wyglądała efektownie, bo toczyła się na ósmym piętrze - nie przybrała stanu, który zagrażałby mieszkańcom bloku. W związku z tym służby nie podjęły działań ewakuacyjnych, w zdarzeniu nikt też nie ucierpiał. 

Prawdopodobną przyczyną pożaru był niedopałek zgaszony w balkonowej doniczce, którego dym - pod wpływem silnych podmuchów wiatru - rozniósł się po całym balkonie, sprawiając, że był widoczny z perspektywy chodnika pod blokiem. 

Świadkowie zdarzenia mówią natomiast, że przyczyną mógł być rzucony z wyższych pięter niedopałek. - To się bardzo często zdarza, ludzie zupełnie nie myślą - mówią nam mieszkańcy.

