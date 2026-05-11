Utrudnienia na linii M1. Warszawskie metro pojedzie na skróconej trasie

Zmiany na linii M1 w Warszawie. Trzy stacje wyłączone z ruchu

W nadchodzący wtorek, 12 maja organizacja ruchu w stołecznym metrze ulegnie tymczasowej zmianie. W późnych godzinach wieczornych składy pierwszej linii będą kursować na skróconym odcinku pomiędzy stacjami Młociny i Stokłosy. Oznacza to, że przystanki Imielin, Natolin oraz Kabaty zostaną na ten czas całkowicie zamknięte dla podróżnych.

"Ostatnie odjazdy z Kabat na Młociny oraz w kierunku przeciwnym - ze stacji Stokłosy w kierunku Kabat będą tuż przed godziną 23:00. Potem, do końca kursowania, czyli do ok. godz. 0:30 w nocy, ostatnią stacją na Ursynowie będą Stokłosy" - przekazali warszawscy urzędnicy.

Dla osób dotkniętych zmianami przygotowano zastępczą linię autobusową ZM1, która będzie kursować Al. KEN, łącząc Kabaty ze stacją Ursynów. Zgodnie z aktualnymi założeniami, w środę rano metro wznowi funkcjonowanie w swoim standardowym trybie.

Dlaczego metro nie dojedzie na Kabaty?

Skąd wynikają wieczorne zmiany w kursowaniu pociągów na M1? Z informacji przekazanych przez ratusz wynika, że bezpośrednią przyczyną utrudnień jest rozbudowa układu torowego stacji A1 Kabaty.

"Do tej pory roboty koncentrowały się przede wszystkim na organizacji placu budowy, wykonaniu przekładek instalacji (np. sieci teletechnicznej) oraz realizacji wygrodzeń w tunelu. Teraz wprowadzone zostaną modyfikacje zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem na torze numer 3 przy stacji Kabaty. Umożliwi to zawracanie pociągów po obu torach odstawczych - w czasie przebudowy stacji" - wyjaśnili urzędnicy.

Po zakończeniu robót technicznych potrzebne będą jazdy testowe. Ponieważ standardowa przerwa nocna nie zapewnia wystarczająco dużo czasu, podjęto decyzję o jej wtorkowym wydłużeniu na południowym krańcu M1.

