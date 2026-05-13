Nieznany fakt z życia Stanisławy Celińskiej. Nie mówiło się o tym, że była kibicką!

Śmierć Stanisławy Celińskiej to niewyobrażalna strata. Aktorka, której talent i charyzma od dekad poruszały publiczność, odeszła 12 maja w wieku 79 lat, pozostawiając po sobie niezapomniany dorobek artystyczny i ogromną pustkę w sercach fanów. Jednak w cieniu jej spektakularnej kariery krył się pewien fakt z życia prywatnego, o którym nie mówiło się tak głośno.

Otóż Stanisława Celińska była zagorzałą kibicką Legii Warszawa! Jak donosił Pomponik, pasję do futbolu i konkretnie do stołecznej drużyny, dzieliła z synem Mikołajem i jego dziećmi – Czarkiem i Filipem. I choć babcia Stasia nie chadzała z nimi regularnie na mecze na Łazienkowskiej, od lat całym sercem kibicowała tej drużynie, śledząc jej poczynania.

Po śmierci słynnej aktorki w środowisku pozostanie luka, której nie da się wypełnić. Celińska wyróżniała się bezpośredniością, także wtedy, gdy musiała zmierzyć się z własnymi słabościami.

Byłam menelką. Potwornie się brzydzę. Trochę to picie trwało. Chlałam. Zaniedbałam dzieci - mówiła bez ogródek o swoim uzależnieniu.

To właśnie temat zaniedbania roli matki bolał ją najmocniej. "Jak ja mogłam zrobić to własnym dzieciom!?" - nie dowierzała po latach. Koniec końców ikona zdołała odbudować swoje życie i pozostawiła po sobie ogromną pustkę. Właściwie z każdego kręgu płyną ciepłe wspomnienia słynnej Stasi i ból nie do ukojenia.

