Stanisława Celińska zmarła 2 tygodnie po 79. urodzinach. "Nasza Stasiu kochana żyj w zdrowiu". To był ostatni wpis!

Nie żyje Stanisława Celińska

12 maja około godziny 16 media obiegła bardzo smutna wieść o śmierci Stanisławy Celińskiej. Wybitna polska aktorka teatralna, filmowa i pieśniarka odeszła zaledwie godzinę wcześniej.

To niestety prawda. Nasza Stasia nie żyje. Zmarła około godz. 15 w szpitalu - potwierdził Super Expressowi menadżer gwiazdy.

To szok i dla bliskich, i dla wielbicieli talentu Stanisławy Celińskiej, która dopiero co występowała przed publicznością, a 29 kwietnia celebrowała 79. urodziny.

Ostatnie urodziny Stanisławy Celińskiej

Choć gwiazda wielkimi krokami zbliżała się do osiemdziesiątki i miała problemy ze zdrowiem, wciąż wydawała się być w całkiem dobrej formie. Nadal występowała, a jedynie silny ból był w stanie sprawić, że nie spotkała się z publicznością. Tak było, gdy kilka miesięcy temu odwołała zaplanowane wcześniej koncerty.

Niestety tak się złożyło, że z powodu narastającego bólu musiałam przenieść termin operacji kręgosłupa na bliższy. W związku z tym koncerty październikowe i listopadowe zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo uwielbiam te koncerty i spotkania z Państwem po występach. Powiadomię Was o moim powrocie. Ślę wszystkim serdeczności i dziękuję za okazywaną mi życzliwość i serce. Wasza Stasia - można było przeczytać na facebookowym profilu artystki we wrześniu 2025 r.

Ostatni koncert gwiazda dała 16 kwietnia, niespełna miesiąc przed śmiercią. Wystąpiła, choć poruszała się na wózku inwalidzkim. 29 kwietnia na profilu Celińskiej pojawiły się życzenia urodzinowe:

79 lat temu urodziła się dziewczynka - Stasia. Czy ktoś mógł przewidzieć, że zostanie Wspaniałą Aktorką, Pieśniarką, ale przede wszystkim Dobrym Człowiekiem? Nasza Stasiu Kochana żyj w zdrowiu i radości życia!!!

Nikt nie podejrzewał, że to będzie ostatni radosny wpis na jej koncie. Kolejny był tragiczny i został opublikowany niespełna 2 tygodnie po urodzinowym:

Szanowni Państwo, z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym, jakiego znałam… Wierzę Kochana, że jak śpiewałaś: "Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się (...)". Joanna Trzcińska - prowadząca ze Stasią ten profil.

Zobacz także: Poruszające słowa menadżera po śmierci Stanisławy Celińskiej. Przerwał milczenie

Zobacz więcej zdjęć. Grób Waldemara Goszcza. Od jego śmierci minęły już 23 lata!

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat