Sebastian Szymański i jego DZIEWCZYNA Dariane Row. Piękna ukochana pomocnika reprezentacji Polski

Sebastian Szymański, reprezentant Polski w piłce nożnej, i jego partnerka Dariane Row, ukraińska modelka, po raz pierwszy publicznie pokazali swój związek w 2024 roku.

Dariane Row, znana z modelingu i mediów społecznościowych, aktywnie rozwija własną karierę, niezależnie od związku z piłkarzem.

Sebastian Szymański jest coraz ważniejszym piłkarzem reprezentacji Polski. Pomocnik po transferze z Fenerbahce Stambuł do francuskiego Stade Rennais wciąż imponuje formą, a trener Jan Urban bardzo na niego liczy. Muzą Sebsatiana Szymańskiego jest jego dziewczyna Dariane Row, modelka znana także jako Daria Nerow lub Daria Ostrowa.

Dariane Row to ukraińska modelka i influencerka. Brunetka na 22 lata, 173 cm i chwali się wymiarami 85-61-90. Często publikuje fotografie z sesji zdjęciowych, stylizacje, vlogi lifestyle’owe i treści o modzie, jedzeniu czy codziennym życiu. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, m.in. na Instargramie i Tiktoku.

Sebastian Szymański i jego dziewczyna Dariane Row chronią swoją prywatność i dość długo ukrywali związek, a ich pierwsze wspólne zdjęcia pojawiły się publicznie dopiero w 2024 roku (m.in. przy okazji urodzin Szymańskiego). Dariane bywa nazywana jedną z „WAGs” (wifes and girlfriends) polskich piłkarzy i pojawia się na trybunach podczas meczów, ale nie buduje swojej popularności wyłącznie wokół związku z Sebastianem Szymańskim – skupia się na karierze modelingowej. Poniżej galeria zdjęć Dariane Row, pięknej dziewczyny Sebastiana Szymańskiego.

