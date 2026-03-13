Gorący romans Kyliana Mbappé i hiszpańskiej aktorki! Gwiazdor Realu oszalał na punkcie Ester Exposito!

Michał Chojecki
2026-03-13 15:02

Kylian Mbappé ma nową dziewczynę. Serce francuskiego napastnika Realu Madryt skradła zjawiskowa Ester Exposito, bardzo popularna w Hiszpanii aktorka. Plotki o ich romansie wybuchły po wspólnym weekendzie w Paryżu. Potem pojawiły się ich kolejne wspólne fotografie paparazzi. Zobaczcie zdjęcia pięknej Ester Exposito.

  • Kylian Mbappé i aktorka Ester Expósito widziani razem w Paryżu, co wywołało plotki o ich romansie.
  • Świadkowie donoszą o romantycznych kolacjach, pocałunkach i bliskości pary w stolicy Francji.
  • Hiszpańskie media publikują zdjęcia potwierdzające ich zażyłość, a fani zastanawiają się, czy to początek nowego związku.

Francja i Hiszpania żyją romansem Kyliana Mbappe i popularnej aktorki Ester Exposito. Plotki wybuchły po wspólnym weekendzie w Paryżu – mieście, z którego pochodzi piłkarz. Wszystko zaczęło się od doniesień blogera Aqababe, który twierdził, że para spotykała się już wcześniej w Madrycie. W stolicy Francji widziano ich razem na romantycznej kolacji w restauracji z widokiem na Wieżę Eiffla, w barze Pullman i w luksusowym hotelu Le Royal Monceau. Zdjęcia i świadkowie mówili o pocałunkach, bliskości i spojrzeniach pełnych chemii.

Lamine Yamal ma nową dziewczynę? Głośno o romansie gwiazdora Barcelony!

Hiszpańskie media ruszyły lawinowo: "Hola!" opublikowała ekskluzywne zdjęcia pary wychodzącej z prywatnego odrzutowca po powrocie do Madrytu. "SEMANA" poszła dalej, pokazując niepublikowane fotki z kręgielni, gdzie Kylian Mbappé i Ester Expósito bawili się jak zakochana para: uśmiechy, dotyk, ewidentna zażyłość.

Kim jest Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mbappe?

Ester Expósito ma 26 lat. To jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Grała w serialu „Élite”, w którym zdobyła miliony fanów. Wystąpiła w filmach i kampaniach marek luksusowych. Ma prawie 25 milionów obserwujących na Instagramie.

Kylian Mbappé po transferze do Realu w 2024 roku skupiał się na karierze. Nie miał oficjalnej partnerki od lat. Teraz jednak zakochał się po uszy. Poniżej zdjęcia Ester Exposito.

GALERIA: Zjawiskowa Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mpappe

Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mbappe
Galeria zdjęć 25
