Marcin Gortat zmierzy się z... Mamedem Khalidovem! Gwiazdy łączą siły w szczytnym celu. Wielkie starcie na Stadionie Śląskim już 2 maja

Marcin Gortat, Mamed Khalidov czy Malik Montana to gwiazdy charytatywnego meczu piłki nożnej HS All Stars

Na boisku zmierzą się gwiazdy sportu, rozrywki i świata internetu

Kto jeszcze wystąpi w charytatywnym meczu?

Gortat, Khalidov, Malik Montana i inni zagrają razem w szczytnym celu

Jedną z największych gwiazd wydarzenia będzie Marcin Gortat – jedyny Polak, który zagrał w finale NBA. Były koszykarz takich klubów jak Phoenix Suns, Washington Wizards czy Los Angeles Clippers tym razem zamieni koszykarskie parkiety na piłkarską murawę. Jego warunki fizyczne mogą okazać się ogromnym atutem w powietrznych pojedynkach.

Wśród ogłoszonych uczestników znalazł się także Mamed Khalidov, legenda polskiego MMA i były mistrz federacji KSW w kategorii półciężkiej oraz średniej. Towarzyszyć mu będzie Maciej Kawulski, jeden ze współwłaścicieli organizacji KSW.

Na boisku pojawi się również Malik Montana – artysta znany milionom fanów. Tym razem zamiast sceny i mikrofonu wybierze sportową rywalizację i wyjdzie na murawę, by wspólnie z innymi uczestnikami wesprzeć potrzebujących.

Influencerzy dołączą do gwiazd sportu

Do grona uczestników dołącza także popularna grupa influencerów BROKIES, w składzie: „Dajczman”, „Disco Karol” oraz „Pirlo”, którzy budują ogromną społeczność wokół publikowanych przez siebie treści. Przed nimi wielkie wyzwanie. Jak poradzą sobie na boisku?

HS All Stars to wydarzenie, które łączy sport, rozrywkę i działania charytatywne. Organizatorzy zapraszają kibiców na wspólne przeżywanie sportowych emocji i wsparcie ważnego celu. Widzimy się już 2 maja na Superauto.pl Stadionie Śląskim. Bilety dostępne są na stronie eBilet.pl.