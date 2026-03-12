Elina Switolina miała rozbieraną sesję! Odważne zdjęcia rywalki Igi Świątek

Michał Chojecki
2026-03-12 8:01

Elina Switolina, rywalka Igi Świątek w ćwierćfinale Indian Wells, ma za sobą rozbieraną sesję dla magazynu "XXL". Ukraińska tenisistka w mediach społecznościowych też lubiła serwować swoim kibicom gorące fotki w bikini. Ostatnio nieco przystopowała, bo wyszła za mąż i urodziła córkę. Na profilach Eliny Switoliny wciąż jednak można podziwiać jej zmysłowe zdjęcia. Poniżej galeria.

Elina Switolina już w czwartek wieczorem zagra z Igą Świątek w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells. Pochodząca z Odessy ukraińska gwiazda nie doczekała się wielkoszlemowego triumfu, ale przez długie lata była jedną z najlepszych tenisistek na świecie. Najwyżej w rankingu była na 3. miejscu, a w 2018 roku wygrała WTA Finals, kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata. Na igrzyskach w Tokio wywalczyła brązowy medal. W 2021 r. poślubiła Gaela Monfilsa, francuskiego tenisistę. W październiku 2022 r. przyszła na świat ich córka Skai.

Elina Switolina. Gorąca sesja rywalki Igi Świątek

Elina Switolina i Iga Świątek prywatnie bardzo się lubią. - Iga jest wielką mistrzynią, a także wspaniałą osobą. Jestem jej bardzo wdzięczna za to, że wspiera Ukraińców. Robi wszystko, co w jej mocy i głośno o tym mówi - powiedziała Switolina o Świątek.

Ukrainka gościła w Krakowie na imprezie charytatywnej zorganizowanej przez Polkę. Sędziowała nawet mecz Igi Świątek z Agnieszką Radwańską. - Lubimy się bardzo i szanujemy, ale nie sądzę, żeby to miało wpływ na nasze mecze. Myślę, że dobrze jest mieć w tourze tak miłe zawodniczki. Cieszę się, że wróciła do gry po tym, jak została matką. Domyślam się że, jest to bardzo trudne - mówiła o Ukraince Iga Świątek.

Elina Switolina pod koniec 2017 r. zdecydowała się na rozbieraną sesję dla magazyny "XXL". Ukrainka zrzuciła ubrania i pozowała do zmysłowych zdjęć w tenisowej szatni. Wypadła znakomicie. Poniżej efekty tej sesji i inne odważne zdjęcia Eliny Switoliny.

