Mikayla Demaiter, była bramkarka hokejowa z Kanady, uznawana za najśliczniejszą na świecie, zakończyła karierę sportową i skupiła się na modelingu.

Demaiter zyskała popularność w mediach społecznościowych, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 3 miliony użytkowników, głównie ze względu na odważne i zmysłowe zdjęcia.

Ostatnie sesje zdjęciowe Demaiter prezentują ją w skąpych strojach, odsłaniających biust i dolne partie ciała, co wywołuje różne reakcje wśród odbiorców.

Najśliczniejsza bramkarka świata z odsłoniętym biustem i prawie całym dołem

Mikayla Demaiter to zdaniem milionów kibiców najśliczniejsza bramkarka świata. Kanadyjska zawodniczka specjalizuje się w hokeju na lodzie, ale jakiś czas temu postanowiła zakończyć poważną karierę sportową i skupić się na modelingu. Decyzję tę zapewne pomogła podjąć Mikayli Demaiter groźna kontuzja kolana. - Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem - poinformowała we wpisie na Instgramie. Jak się wkrótce okazało, dla najśliczniejszej hokeistki świata był to strzał w dziesiątkę. Kanadayjka robi furorę w sieci, a jej profil na Instagramie śledzi grubo ponad 3 mln kont! Większość z nich prawdopodobnie głównie dla gorących zdjęć, które Mikayla Demaiter regularnie wrzuca do internetu. Na ostatnich dwóch sesjach najśliczniejsza bramkarka świata odkryła biust i prawie cały dół! Zmysłowe zdjęcia zgorszą wiele osób, ale spora grupa będzie zachwycona. Odważne fotografie hokejowej bramkarki prezentujemy w galerii.

Mikayla Demaiter podgrzewa atmosferę zdjęciami i wpisami

Kandyjka regularnie pokazuje fragmenty swojego ciała. Odsłania biust, nogi, a nawet pośladki. Od czasu do czasu ubiera się w stroje hokejowe, ale jej fantazja nie zna granic. Swego czasu pokazała się na przykład w skąpym stroju kowbojskim. Dodatkowo Mikayla Demaiter podgrzewa atmosferę swoimi wpisami. Ostatnie zdjęcia okrasiła słowami: "Noszę się cała na biało jak absolutny anioł, którym jestem". Z kolei w czasie Igrzysk Olimpijskich 2026 śliczna bramkarka paradowała nie po olimpijskich arenach, lecz na basenie z w znacznym stopniu odkrytym biustem i w małych majteczkach. Jak zwykle, było gorąco.

