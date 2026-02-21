Trwają igrzyska, a najpiękniejsza hokeistka świata paraduje z odkrytym biustem. I jeszcze te majteczki!

Mikayla Demaiter, była hokeistka uznawana za najpiękniejszą na świecie, nie wzięła udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026.

Kilka lat temu Demaiter przerwała karierę sportową z powodu kontuzji kolana i zainteresowania światem mody.

Zamiast grać w hokeja, Demaiter pracuje jako modelka i publikuje odważne zdjęcia w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją ponad 3 miliony fanów.

Mikayla Demaiter zamiast grać na igrzyskach, paraduje z odkrytym biustem i w małych majteczkach

Mikayla Demaiter być może dziś broniłaby dostępu do bramki w hokejowej reprezentacji Kanady i zagrała w finale Igrzysk Olimpijskich 2026, gdyby kilka lat temu nie zdecydowała się przerwać dobrze zapowiadającej się kariery sportowej. Najpiękniejszą hokeistkę świata jednak od zawsze ciągnęło w stronę świata mody i celebrytów. A że do tego doszła poważna kontuzja kolana, to chyba bez żalu postanowiła porzucić profesjonalny sport.

Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

- poinformowała Mikayla Demaiter w mediach społecznościowych i zabrała się do nowej pracy. A w niej odnosi wielkie sukcesy. Mimo że teraz trwają igrzyska, najpiękniejsza hokeistka świata raczej nie żałuje, że nie bierze w nich udziału. Zamiaast biegać z kijem, modelka pozuje do zdjęć. Właśnie wrzuciła pakiet swoich bardzo gorących fotek, na których paraduje z w znacznym stopniu odkrytym biustem i w małych majteczkach. Trudno obok tych zdjęć przejść obojętnie.

Najpiękniejsza hokeistka świata i ultraodważne fotki

Podobnie zresztą jak i wobec wielu innych fotografii Mikayli Demaiter. Najpiękniejsza hokeistka świata, zwana też najpiękniejszą bramkarką świata, ultraodważne zdjęcia regularnie wrzuca do sieci. A to pokaże połowę biustu i niemal całe pośladki, a to odzieje strój, w którym wygląda jak pani profesor z nocnych fantazji studentów, a to założy skąpe ciuchy kowbojskie... Ogólnie rzecz biorąc, Mikayla Demaiter chętnie eksponuje swoje ciało i za bardzo go nie zakrywa. Ku uciesze wielu fanów. A warto zaznaczyć, że modelkę obserwuje na Instagramie ponad 3 mln kont! Bardzo gorące zdjęcia najpiękniejszej hokeistki świata pokazujemy w galerii.

