Najpiękniejsza bramkarka świata z wychodzącym biustem i w najkrótszej mini. Bezwstydna kreacja!

Mikayla Demaiter, była bramkarka hokejowa, obecnie modelka i influencerka, zyskała popularność dzięki odważnym zdjęciom publikowanym w mediach społecznościowych.

Demaiter, zwana najpiękniejszą bramkarką świata, porzuciła karierę sportową w wieku 19 lat, decydując się na modeling, gdzie prezentuje swoje wdzięki w różnorodnych, często prowokacyjnych stylizacjach.

Na Instagramie zgromadziła ponad 3 miliony obserwujących, którzy z zainteresowaniem śledzą jej kolejne publikacje, w których eksponuje m.in. biust i figurę.

Najpiękniejsza bramkarka świata na megaodważnych zdjęciach. Mikayli Demaiter pomysły się nie kończą

Mikayla Demaiter nie przestaje zaskakiwać swoją fantazją. Najpiękniejsza bramkarka świata obecnie spełnia się w roli modelki i influercerki. Na Instagramie obserwuje ją sporo ponad 3 mln użytkowników! Największe zainteresowanie Mikayla wzbudza wśród panów, którzy z wypiekami na twarzy sprawdzają, czy najpiękniejsza bramkarka świata dodała kolejną porcję gorących fotek. A ona nie zawodzi. Na fotografiach szczególnie eksponuje swój okazały biust, który często nie mieści się w ciasnych kreacjach. Na gorących zdjęciach zobaczyć też można kształtne pośladki Mikayli Demaiter. Najpiękniejsza bramkarka świata lubi też przebierać się w stroje, w których przypomina inne postacie. A to wygląda jak kowbojka, a to jak jak zmysłowa profesor... Pomysły jej się nie kończą. Teraz Mikayla postanowiła nieco bardziej się zakryć, nie tracąc przy tym nic ze swojego seksapilu. Zresztą i tak biust jej wychodzi z sukieneczki, a najkrótsza mini nie niemal nic nie zakrywa. Cała kreacja zdecydowanie jest bezwstydna. Te i inne megagorące zdjęcia najpiękniejszej bramkarki świata można zobaczyć w naszej galerii pod artykułem.

Przepiękna blondwłosa bramkarka przesadziła. Minimajtki i ministanik prawie nic nie zakryły. Ale ciało!

Mikayla Demaiter porzuciła hokej. Najpiękniejsza bramkarka świata weszła w świat mody

Gdyby Mikayla Demaiter nie przeszła do świata mody, dziś pewnie byłaby solidną bramkarką w Kanadzie. Miała duży talent do gry w hokeja, a przede wszystkim do bronienia dostępu do bramki. Nie lada sztuką było wcisnąć jej krążek do sitaki. W wieku 19 lat jednak najpiękniejsza bramkarka świata zrezygnowała ze sportu. Wcześniej nabawiła się poważnej kontuzji, co pewnie też wpłynęło na jej decyzję.

Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

- ogłosiła w mediach społecznościowych. Patrząc z perspektywy czasu, Mikayla Demaiter chyba nie żałuje tego, że zdecydowała się zamienić lodowisko na świat mody i celebrytów.

Galeria: Mikayla Demaiter, najpiękniejsza bramkarka świata, w bezwstydnych kreacjach

87