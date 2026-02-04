Śliczna zawodniczka KSW pokazała się na plaży. Co za ciało! "Piękno w czystej postaci"

Laura Grzyb, zawodniczka KSW i bokserka, przygotowuje się do walki o pas mistrzyni świata IBO w boksie, która odbędzie się 15 marca w Jastrzębiu-Zdroju, jej rodzinnym mieście.

Jej przeciwniczką będzie niepokonana Simamkele Tuntsheni z RPA.

Grzyb łączy treningi z relaksem, co dokumentuje m.in. zdjęciami z plaży, gdzie prezentuje swoją wysportowaną sylwetkę.

Laura Grzyb w KSW. Piękna fighterka odniosła dwa zwycięstwa

Laura Grzyb to bez wątpienia jedna z najlepszych i najpiękniejszych fighterek w Polsce. Zawodniczka w październiku 2025 roku odniosła swoje drugie zwycięstwo w organizacji KSW. Podczas gali XTB KSW 111 w czeskim Trzyńcu Laura Grzyb błyskawicznie rozprawiła się z reprezentantką gospodarzy Karoliną Vankovą - cała walka trwała 56 sekund. Po walce na twarzy Polski w zasadzie nie było widać śladów starcia. Większe emocje towarzyszyły oficjalnemu ważeniu, podczas którego Laura Grzyb musiała się cała rozebrać. Z kolei w swoim debiucie w organizacji KSW śliczna zawodniczka pokonała na punkty Rumunkę Gabrielę Hristeę poprzez jednogłośną decyzją sędziów. Laura Grzyb jednak nie zarzuciła zupełnie boksu, z którego się wywodzi.

Laura Grzyb powalczy o mistrzostwo świata w boksie

Fighterka tym razem zamienia klatkę na ring. Zdecydowała się na ten krok, bo dostała wielką szansę walki o pas mistrzyni świata IBO kategorii super koguciej. Już 15 marca w Jastrzębiu-Zdroju Laura Grzyb zmierzy się z Simamkele Tuntsheni z RPA. Obie panie na zawodowych ringach są niepokonane.

Rodzinne miasto Laury Grzyb stanie się areną walki o Mistrzostwo Świata w boksie zawodowym! Lokalna bohaterka zmierzy się z niepokonaną Simamkele Tuntshein (8-0, 3KO) z RPA!

- tak zapowiada starcie Knockout Boxing Night. Polka oczywiście ciężko trenuje do walki, ale nie zapomina o relaksie. Przynajmniej na zdjęciach. W końcu odpowiedni balans to podstawa. Laura Grzyb wrzuciła do sieci fotkę z plaży, na której paraduje w minisukience podkreślającej jej znakomitą figurę.

Nie żeby coś, ale jak jest ciepło, to jakoś ładniej jest

- skomentowała z uśmiechem bokserka i zawodniczka KSW. Fani są zachwyceni. - Piękno w czystej postaci - skomentował jeden z internautów. A w naszej galerii pokazujemy różne gorące zdjęcia ślicznej Laury Grzyb, na których widać, jak wygląda jej wytrenowane ciało.

