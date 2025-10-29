Piękna gwiazda KSW otrzymała szokującą propozycję. Obrzydliwe!

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-10-29 14:07

Laura Grzyb musi mierzyć się nie tylko z komplementami, ale także dziwnymi propozycjami kierowanymi przez niektórych fanów. Jeden z nich poszedł zdecydowanie o krok za daleko. Laura Grzyb umieściła na swoim InstaStories wiadomość, którą otrzymała. Powiedzieć obrzydliwe, to nie powiedzieć nic...

  • Laura Grzyb wygrała kolejną walkę w organizacji KSW
  • Polska pięściarka pokazała w swoich mediach społecznościowych, jaką wiadomość otrzymała
  • Ta propozycja od jednego z fanów to zdecydowanie przesada

Kolejna wygrana Laury Grzyb w KSW

Laura Grzyb zakończyła w spektakularnym stylu kolejny etap swojej kariery w MMA — na gali KSW Polka znokautowała Czeszkę Karolinę Vankovą już po 56 sekundach pojedynku, zapisując na swoim koncie drugie zwycięstwo w formule MMA. Decydujący cios trafił w korpus i natychmiast położył rywalkę na łopatki; sama Grzyb wyszła z pojedynku praktycznie bez uszczerbku.

Grzyb debiutowała w KSW pół roku wcześniej i wtedy na punkty pokonała Rumunkę Gabrielę Hristeę. Druga wygrana, tym razem przez nokaut, ma dla niej szczególne znaczenie — potwierdza, że potrafi kończyć walki efektownie i szybko. Do rozstrzygnięcia starcia wystarczył potężny cios na korpus, po którym Polka nie kryła radości: „Zapamiętajcie, to są moje pięści!” — mówiła bezpośrednio po walce.

Tak przepiękna Laura Grzyb wyglądała po demolce na KSW! Nagle króciutka spódniczka podwinęła się zbyt mocno

W mediach społecznościowych zawodniczka opublikowała też długi wpis z podziękowaniami dla osób, które wspierały jej przygotowania. W treści — przytoczonej przez nią w całości — czytamy m.in.: „Oj tym razem kosztowało nas to 200% wysiłku i poświęcenia, dlatego nagroda była taka słodka. Mamo, kocham Cię. Zaczynając od @krzysiek.gutowski, który namaścił mój prawy na dół ciosem boskim przez @mariuszradziu, który zmuszał mnie do prostowania tej ręki, gdy nie chciało mi się nazbyt i @pacoteammyslowice, gdzie nie były tolerowane moje kaprysy i prawy prosty na wątrobę był pierwszym i ostatnim ciosem na treningu. Dziękuję. Zrobiliśmy to”

Laura Grzyb
29 zdjęć

Piękna gwiazda KSW otrzymała obrzydliwą propozycję! Szok

Widzowie i komentatorzy chwalą determinację i siłę uderzenia Grzyb, która — mimo medialnego wizerunku „pięknej” zawodniczki — imponuje też aspektami sportowymi. Szybkie zakończenie pojedynku z Vankovą może znacząco podnieść jej pozycję w hierarchii wagi, w której startuje, i otworzyć drogę do kolejnych, poważniejszych starć w KSW.

Laura Grzyb wielokrotnie jest komplementowana w mediach społecznościowych. Tym razem jednak opublikowała coś, co... co najmniej szokuje.

- Mam pytanie. Mogę być sługą pani i pani koleżanek, wącham skarpetki, szpilki, wyliżę buty, wyczyszczę, wykonam rozkazy, dam 3000 zł, proszę boska pani??? - napisał jeden z kibiców do Laury Grzyb. Zawodniczka KSW skomentowała to tylko, pytając, czy ktoś... szuka roboty.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
Pytanie 1 z 15
Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW?
QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KSW
LAURA GRZYB