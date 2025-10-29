Piękna gwiazda KSW otrzymała szokującą propozycję. Obrzydliwe!

Laura Grzyb wygrała kolejną walkę w organizacji KSW

Polska pięściarka pokazała w swoich mediach społecznościowych, jaką wiadomość otrzymała

Ta propozycja od jednego z fanów to zdecydowanie przesada

Kolejna wygrana Laury Grzyb w KSW

Laura Grzyb zakończyła w spektakularnym stylu kolejny etap swojej kariery w MMA — na gali KSW Polka znokautowała Czeszkę Karolinę Vankovą już po 56 sekundach pojedynku, zapisując na swoim koncie drugie zwycięstwo w formule MMA. Decydujący cios trafił w korpus i natychmiast położył rywalkę na łopatki; sama Grzyb wyszła z pojedynku praktycznie bez uszczerbku.

Grzyb debiutowała w KSW pół roku wcześniej i wtedy na punkty pokonała Rumunkę Gabrielę Hristeę. Druga wygrana, tym razem przez nokaut, ma dla niej szczególne znaczenie — potwierdza, że potrafi kończyć walki efektownie i szybko. Do rozstrzygnięcia starcia wystarczył potężny cios na korpus, po którym Polka nie kryła radości: „Zapamiętajcie, to są moje pięści!” — mówiła bezpośrednio po walce.

Tak przepiękna Laura Grzyb wyglądała po demolce na KSW! Nagle króciutka spódniczka podwinęła się zbyt mocno

W mediach społecznościowych zawodniczka opublikowała też długi wpis z podziękowaniami dla osób, które wspierały jej przygotowania. W treści — przytoczonej przez nią w całości — czytamy m.in.: „Oj tym razem kosztowało nas to 200% wysiłku i poświęcenia, dlatego nagroda była taka słodka. Mamo, kocham Cię. Zaczynając od @krzysiek.gutowski, który namaścił mój prawy na dół ciosem boskim przez @mariuszradziu, który zmuszał mnie do prostowania tej ręki, gdy nie chciało mi się nazbyt i @pacoteammyslowice, gdzie nie były tolerowane moje kaprysy i prawy prosty na wątrobę był pierwszym i ostatnim ciosem na treningu. Dziękuję. Zrobiliśmy to”

Piękna gwiazda KSW otrzymała obrzydliwą propozycję! Szok

Widzowie i komentatorzy chwalą determinację i siłę uderzenia Grzyb, która — mimo medialnego wizerunku „pięknej” zawodniczki — imponuje też aspektami sportowymi. Szybkie zakończenie pojedynku z Vankovą może znacząco podnieść jej pozycję w hierarchii wagi, w której startuje, i otworzyć drogę do kolejnych, poważniejszych starć w KSW.

Laura Grzyb wielokrotnie jest komplementowana w mediach społecznościowych. Tym razem jednak opublikowała coś, co... co najmniej szokuje.

- Mam pytanie. Mogę być sługą pani i pani koleżanek, wącham skarpetki, szpilki, wyliżę buty, wyczyszczę, wykonam rozkazy, dam 3000 zł, proszę boska pani??? - napisał jeden z kibiców do Laury Grzyb. Zawodniczka KSW skomentowała to tylko, pytając, czy ktoś... szuka roboty.