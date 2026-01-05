Przepiękna blondwłosa bramkarka przesadziła. Minimajtki i ministanik prawie nic nie zakryły. Ale ciało!

Mikayla Demaiter, okrzyknięta "najpiękniejszą bramkarką świata", zakończyła karierę sportową, by skupić się na modelingu.

Jej najnowsze zdjęcia w mediach społecznościowych, w skąpym stroju, wywołały burzę i przyspieszyły bicie serca fanów.

Co sprawia, że Kanadyjka, mimo odejścia z hokeja, wciąż rozpala zmysły milionów obserwujących?

Na widok ciała przepięknej blondwłosej bramkarki fanom przyspiesza bicie serca

Mikayla Demaiter znów wrzuciła do sieci zdjęcia tak gorące, że aż parzą! Paradoksalnie najpiękniejsza bramkarka świata specjalizuje się w... hokeju na lodzie. Pewnie dlatego zakończyła karierę sportową, bo jej zjawiskowa uroda topiła plac gry. Kanadyjka mimo talentu sportowego miała na siebie inny plan. Do tego doszła kontuzja, która pewnie przyspieszyła podjęcie decyzji o zakończeniu przygody ze sportem. Mikayla Demaiter miała tylko 19 lat, gdy powiedziała hokejowi "koniec".

Najpiękniejsza bramkarka świata bez hamulców. Połowa biustu i niemal całe pośladki na wierzchu!

Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

- ogłosiła w mediach społecznościowych. Bramkarka zatem została modelką i dziś na Instagramie obserwuje ją grubo ponad 3 mln osób! Widok jej ciała sprawia, że fanom przyspiesza bicie serca.

Mikayla Demaiter zdradziła postanowienie noworoczne w podpisie do gorących zdjęć

Hokeistka doskonale wie, jak podgrzać atmosferę. Do sieci wrzuca takie zdjęcia, obok których zdecydowanie nie da się przejść obojętnie. A to wygląda jak profesor z nocnych fantazji studentów, a to założy ultrakrótnie szorciki, które niewiele pozostawiają wyobraźni. Ci, którzy patrzą na gorące fotki Mikayli Demaiter, mocno się czerwienią. Nic dziwnego, bo na te zdjęcia aż wstyd patrzeć. Na najnowszych fotografiach widzimy przepiękną blondwłosą bramkarkę ubraną w minimajtki i ministanik. Odzienie to nie zakrywa niemal nic. Wszyscy mogą podziwiać jej ciało! A do tego Mikayla podzieliła się z fanami swoim postanowieniem noworocznym.

Moje noworoczne postanowienie? Nadal dawać Wam coś pięknego do oglądania

- napisała, w podpisie do gorących zdjęć bramkarka. Te i inne megaodważne fotki Mikayli Demaiter prezentujemy w naszej galerii.

Galeria: Mikayla Demaiter prawie nic nie zakrywa. Ale ciało