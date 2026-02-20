U Rydzyka spec prześwietlił Kacpra Tomasiaka! Wskazał trzy cechy i wbił szpilę w Kamila Stocha

Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek z Bielska-Białej, stał się bohaterem narodowym po zdobyciu trzech medali na Igrzyskach Olimpijskich 2026.

W Radiu Maryja Krzysztof Miklas analizował sukcesy Tomasiaka, podkreślając jego sympatyczność, mądrość i religijność.

Miklas w rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka zasugerował, że sukcesy Tomasiaka mogą oznaczać przekazanie pałeczki od Kamila Stocha, który w jego wieku nie miał jeszcze takich osiągnięć.

Analiza Kacpra Tomasiaka u ojca Tadeusza Rydzyka

Kacper Tomasiak po tym, jak zdobył trzy medale na Igrzyskach Olimpijskich 2026, stał się postacią, o której mówią niemal wszyscy Polacy. Zachwytom nad 19-latkiem z Bielska-Białej nie ma końca. Skoczek po powrocie do kraju witamy był niemal jak król, a specjalny prezent wręczył mu sam Adam Małysz. Gratulacje Kacprowi Tomasiakowi składają najpopularniejsi polscy politycy (m.in. Donald Tusk, Ewa Kopacz czy Beata Szydło), i to mimo tego, że przy okazji narażają się na różne wyzwiska i inne hejterskie ataki. Nasz bohater Igrzysk Olimpijskich 2026 jest też przedmiotem wielu analiz ekspertów. Ostatnio nad Kacprem Tomasiakiem pochylili się nawet u ojca Tadeusza Rydzyka w Radiu Maryja, które nie jest zbyt znane zainteresowania sportem. W rozgłośni jednak pojawia się co jakiś czas Krzysztof Miklas, dziennikarz, który przez lata komentował skoki narciarskie w TVP i jest prawdziwym specem w tej dziedzinie. Ekspert w audycji "Aktualności dnia" prześwietlił naszego trzykrotnego medalistę olimpijskiego.

Kacper Tomasiak prześwietlony przez speca w Radiu Maryja. Kamil Stoch z delikatną szpilą

Dziennikarz, który uchodzi za jednego z ulubionych sportowych dziennikarzy ojca Tadeusza Rydzyka, wskazał trzy cechy, którymi charakteryzuje się nasz najlepszy skoczek.

Kacper Tomasiak to niezwykle sympatyczny, mądry i religijny chłopak. Dwa razy był piąty w Pucharze Świata, gdzie jest to dla niego pierwszy sezon w światowej czołówce. Był ósmy, dziesiąty, dwunasty. Któż by się mógł spodziewać, że zdobędzie indywidualnie dwa medale olimpijskie?

- wskazał Krzysztof Miklas. Przy okazji gość mediów ojca Tadeusza Rydzyka wbił delikatną szpilę w Kamila Stocha.

To przekazanie pałeczki Kacprowi Tomasiakowi. Kamil Stoch w jego wieku takich sukcesów jeszcze nie osiągał. Dochodził ciężką pracą do trzech medali olimpijskich (…). Po tym, jakie podejście do wszystkiego ma Tomasiak, jaką skromność, dystans do siebie, wydaje się, że to początek wielkiej kariery

- mówił na antenie Radia Maryja specjalista od skoków narciarskich.

