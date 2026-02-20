Legendy zawstydziły na ramówce TVP. Odmłodzeni Szaranowicz, Dowbor, Szpakowski i inni. Te zdjęcia to istne perełki

19 lutego odbyła się prezentacja wiosennej ramówki Telewizji Polskiej, na której pojawiły się gwiazdy różnych pokoleń.

Imprezę poprowadzili Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki, a wśród gości byli m.in. Włodzimierz Szaranowicz, Katarzyna Dowbor i Dariusz Szpakowski.

Włodzimierz Szaranowicz wzbudził szczególne zainteresowanie

Wydarzenie zgromadziło zarówno młode gwiazdy, jak i "odmłodzonych" weteranów, którzy zadali szyku na tle młodszych kolegów.

Prezentacja ramówki to bardzo ważne wydarzenie dla każdej telewizji. TVP do sprawy podeszła bardzo poważnie i na specjalną imprezę-konferencję z tej okazji sprowadziła swoje wielkie gwiazdy z różnych pokoleń. Poprowadzili ją sprawdzeni w telewizyjnych bojach Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki. Wśród uczestników widzieliśmy jakie postacie jak: Włodzimierz Szaranowicz, Michał Milowicz, Dariusz Szpakowski, Małgorzata Pieczyńska, Katarzyna Dowbor, Emilia Dankwa, Kacper Kuszewski, Agata Załęcka, Katarzyna Zielińska, Marcin Rogacewicz, Agnieszka Kaczorowska, Paulina Gałązka, Marcin Kwaśny, Olga Bołądź, Magdalena Waligórska-Lisiecka, Jacek Borkowski, Marta Manowska, Maciej Orłoś, Michalina Sosna, Maciej Musiał, Cleo, Tribbs, Blanka Stajkow czy Gabi Drzewiecka. Jak zwykle szyku zadali weterani. A właściwie odmłodzeni weterani, tacy jak Włodzimierz Szaranowicz, Katarzyna Dowbor czy Dariusz Szpakowski. Na ramówce TVP wspomniane legendy przyćmiły znacznie młodsze koleżanki i kolegów. Można wręcz powiedzieć, że ich zawstydziły.

Włodzimierz Szaranowicz wrócił do TVP po latach

Szczególne zainteresowanie wzbudzał Włodzimierz Szaranowicz, który we wrześniu po długiej przerwie wrócił do TVP, tym razem w roli felietonisty TVP Sport. Ikona dziennikarstwa sportowego zdecydowała się na odejście z wizji w 2019 roku z powodu postępującej choroby Parkinsona. Na imprezie ramówkowej jednak legendarny komentator był w znakomitej formie. Włodzimierz Szaranowicz nie tylko uczestniczył w konferencji, lecz także odwiedził olimpijskie studio TVP, z którego omawiane są występy naszych zawodników startujących w Igrzyskach Olimpijskich 2026. Widok odmłodzonych Katarzyny Dowbor, Dariusza Szpakowskiego i Włodzimierza Szaranowicza bardzo nasz ucieszył. W galerii prezentujemy fotografie z ramówki TVP. Te zdjęcia łączą pokolenia. Istne perełki!

