Gwiazdy "M jak miłość" błysnęły dekoltami na ramówce TVP. Zrobiło się GORĄCO! Aż wstyd patrzeć

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-02-19 20:50

Podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji TVP pojawiła się oczywiście reprezentacja czołowego serialu - "M jak miłość". Aktorki popularnej telenoweli zadały na czerwonym dywanie szyku. Postawiły na odważne kolory i odważne kroje. Zobaczcie sami!

Stylizacje gwiazd na imprezie ramówkowej Telewizji Polskiej

Na konferencję ramówką stacji TVP przybyły wszystkie największe gwiazdy programów i seriali stacji. Nie zabrakło więc twarzy doskonale znanych z "Klanu", "Barw szczęścia", "Zaraz wracam", "Rodzinki.pl", "Komisarza Alexa", "Na sygnale" i oczywiście najważniejszej polskiej telenoweli - "M jak miłość". Szyku zadała przede wszystkim Małgorzata Pieczyńska. Aktorka, która dzieli swoje życie pomiędzy Polskę a Szwecję z roku na rok zachwyca wyglądem jeszcze bardziej. Prowadzi bardzo zdrowy tryb życia, co widać gołym okiem. Aktorka postawiła na czerwony kostium uszyty w satyny, co sprawiło, że całość była bardzo elegancka. 

Pojedynek na dekolty podczas ramówki TVP

Młodsze aktorki postanowiły zaś... wyeksponować dekolty. Iwona Rejzner, która w "M jak miłość" wciela się w rolę bogaczki Doroty Kaweckiej, postawiła na iście wiosenną żółć. Dekolt jej sukienki sięgał do pępka, a z tyłu dostrzec mogliśmy wiązanie, które eksponowało plecy gwiazdy. 

Michalina Sosna - hitowy kolor i wpadka z fryzurą?

Jej koleżanka z planu - Michalina Sosna - postawiła na równie modny kolor - baby blue, czyli dziecięcy, delikatny błękit, który ma rządzić na salonach w najbliższych miesiącach. Aktorka wybrała marszczoną sukienkę bez ramiączek. Pominęła ozdoby w postaci biżuterii. Wybrała tylko dwa duże czerwone pierścionki. Za to sprawiła sobie nową fryzurę. Proste włosy z półokrągłą grzywką być może nie były najszczęśliwszym wyborem, ale pocieszmy się faktem, że włosy szybko odrastają, a więc i ta fryzura szybko pójdzie w zapomnienie. 

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowały się pozostałe gwiazdy seriali Telewizji Polskiej. 

