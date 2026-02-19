Gwiazdy "M jak miłość" błysnęły dekoltami na ramówce TVP. Zrobiło się GORĄCO! Aż wstyd patrzeć

Stylizacje gwiazd na imprezie ramówkowej Telewizji Polskiej

Na konferencję ramówką stacji TVP przybyły wszystkie największe gwiazdy programów i seriali stacji. Nie zabrakło więc twarzy doskonale znanych z "Klanu", "Barw szczęścia", "Zaraz wracam", "Rodzinki.pl", "Komisarza Alexa", "Na sygnale" i oczywiście najważniejszej polskiej telenoweli - "M jak miłość". Szyku zadała przede wszystkim Małgorzata Pieczyńska. Aktorka, która dzieli swoje życie pomiędzy Polskę a Szwecję z roku na rok zachwyca wyglądem jeszcze bardziej. Prowadzi bardzo zdrowy tryb życia, co widać gołym okiem. Aktorka postawiła na czerwony kostium uszyty w satyny, co sprawiło, że całość była bardzo elegancka.

Pojedynek na dekolty podczas ramówki TVP

Młodsze aktorki postanowiły zaś... wyeksponować dekolty. Iwona Rejzner, która w "M jak miłość" wciela się w rolę bogaczki Doroty Kaweckiej, postawiła na iście wiosenną żółć. Dekolt jej sukienki sięgał do pępka, a z tyłu dostrzec mogliśmy wiązanie, które eksponowało plecy gwiazdy.

Michalina Sosna - hitowy kolor i wpadka z fryzurą?

Jej koleżanka z planu - Michalina Sosna - postawiła na równie modny kolor - baby blue, czyli dziecięcy, delikatny błękit, który ma rządzić na salonach w najbliższych miesiącach. Aktorka wybrała marszczoną sukienkę bez ramiączek. Pominęła ozdoby w postaci biżuterii. Wybrała tylko dwa duże czerwone pierścionki. Za to sprawiła sobie nową fryzurę. Proste włosy z półokrągłą grzywką być może nie były najszczęśliwszym wyborem, ale pocieszmy się faktem, że włosy szybko odrastają, a więc i ta fryzura szybko pójdzie w zapomnienie.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowały się pozostałe gwiazdy seriali Telewizji Polskiej.

