Pamiętacie serial "Matki, żony i kochanki"? Dwóch bohaterek nie ma już z nami

Gdy w latach 90. w telewizji emitowano "Matki, żony i kochanki", Polki zasiadały przed telewizorami, by śledzić perypetie Wiktorii, Hanki, Wandy i Doroty. Dzieło duetu Machulski-Zatorski to coś więcej niż serial - to zapis emocji tamtych lat. Cztery przyjaciółki, zmagające się z problemami, które zna każdy z nas, pokazywały siłę kobiecej solidarności. Były gotowe wskoczyć za sobą w ogień. Nic dziwnego, że produkcja zyskała miano kultowej, a w 2021 roku doczekała się nawet cyfrowej rekonstrukcji, co tylko potwierdza jej niesłabnący fenomen.

Obsada serialu "Matki, żony i kochanki" po latach

Fabuła serialu to prawdziwy rollercoaster uczuć. Kobiety w średnim wieku, które muszą od nowa układać sobie życie, stały się bliskie sercom widzów. Wiktoria, grana przez Annę Romantowską, to samotna matka wychowująca syna Jurka – w tej roli młodziutki Mateusz Damięcki. Wanda, czyli Małgorzata Potocka, przeżywa koszmar zdrady i zostaje sama z trójką dzieci. Z kolei Dorota, w którą wcieliła się Gabriela Kownacka, ucieka od męża w ramiona rzeźbiarza. Hanka, grana przez Elżbietę Zającównę, wdaje się w płomienny romans z młodszym Filipem po rozwodzie. Jak potoczyły się ich prawdziwe losy?

Anna Romantowska, niezapomniana Wiktoria, wciąż jest obecna w świecie filmu. 75-letnia gwiazda nie zwalnia tempa i zachwyca formą, co mogliśmy podziwiać choćby w hicie z 2022 roku – "Gangu Zielonej Rękawiczki". Prywatnie aktorka była żoną wybitnego Krzysztofa Kolbergera. Ich artystyczne geny odziedziczyła córka Julia, która dziś jest cenioną reżyserką.

Małgorzata Potocka, serialowa Wanda, to kobieta-instytucja. Była żona lidera Republiki, Grzegorza Ciechowskiego, wciąż jest aktywna zawodowo i udowadnia, że wiek to tylko liczba. Do 2025 roku pełniła funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Powszechnego w Radomiu, a wcześniej zarządzała łódzką szkołą "On Air". W 2026 roku Małgorzata Potocka spróbuje swoich sił w tańcu. Aktorka będzie gwiazdą najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", hitowego show Polsatu.

Niestety, los nie dla wszystkich był łaskawy. Gabriela Kownacka, którą pokochaliśmy nie tylko za rolę Doroty, ale też za ciepłą postać Anki w "Rodzinie zastępczej", stoczyła dramatyczną walkę o życie. W 2004 roku usłyszała diagnozę: nowotwór piersi. Choć początkowo leczenie przynosiło efekty i aktorka wróciła na plan, w 2008 roku nastąpił wstrząsający nawrót choroby. Wybitna artystka odeszła 30 listopada 2010 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w polskim kinie.

To jednak niejedyna strata, z którą musieli pogodzić się fani serialu. Elżbieta Zającówna, czyli energiczna Hanka, zmarła 28 października 2024 roku w wieku zaledwie 66 lat. Aktorka jednak już wcześniej usunęła się w cień. Dlaczego tak nagle zniknęła z ekranów, mimo wielkiego sukcesu? Okazuje się, że gwiazda cierpiała na chorobę von Willebranda, którą wykryto u niej już w młodości. To właśnie problemy zdrowotne sprawiły, że usunęła się w cień.