Wielki powrót Włodzimierza Szaranowicza! Aż łzy same cisną się do oczu

Włodzimierz Szaranowicz, legendarny komentator sportowy, powrócił do mediów po długiej przerwie

Jego najnowszy felieton na łamach TVP Sport zmusza do refleksji

Dowiedz się, o czym dokładnie napisał Szaranowicz.

Włodzimierz Szaranowicz pracował w TVP przez ponad 40 lat - od 1977 roku. W tym czasie regularnie komentował najważniejsze wydarzenia sportowe i stał się wręcz głosem polskiego sportu. To on relacjonował zdecydowaną większość sukcesów Adama Małysza, a także liczne igrzyska olimpijskie - zarówno letnie, jak i zimowe. W 2019 r. przeszedł jednak na emeryturę ze względu na postępującą chorobę Parkinsona. W swoim stylu nazwał ją w pożegnalnej rozmowie z Jerzym Chromikiem "dżentelmenem, który dość bezceremonialnie się przysiadł". Przez kilka lat legendarny komentator unikał publicznej aktywności, ale to zmieniło się w zeszłym roku!

Włodzimierz Szaranowicz choruje na Parkinsona. Tak obecnie wygląda 76-latek

QUIZ. Włodzimierz Szaranowicz czy Dariusz Szpakowski? Legendarne komentarze kultowych postaci TVP. Pamiętasz wszystkie? Pytanie 1 z 11 Na początek coś łatwego. Który z nich przez lata komentował sukcesy Adama Małysza? Włodzimierz Szaranowicz Dariusz Szpakowski Następne pytanie

Wielki powrót Włodzimierza Szaranowicza! Zwlekał od IO

W maju 2024 r. TVP ogłosiła wielki powrót Szaranowicza, tyle że w nowej roli - felietonisty. Legendarny dziennikarz poczuł wenę w związku ze zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, które okazały się kolejnym przełomem. Na łamach TVP Sport cyklicznie co dwa tygodnie ukazywały się felietony mistrza, aż do rozpoczęcia igrzysk. Podczas nich został z kolei honorowym attache prasowym reprezentacji Polski i udał się do Paryża.

Po IO fani Szaranowicza długo czekali na jego kolejny felieton. Od 17 lipca 2024 r. minął ponad rok, ale oczekiwanie dobiegło końca. Wraz z końcem wakacji 1 września na łamach strony internetowej TVP Sport ukazał się najnowszy felieton legendy traktujący o podejściu do kobiecego sportu!

Eurowizja: Legendarny Szaranowicz komentujący występ Steczkowskiej. Hitowy viral w internecie [WIDEO]

"Sport nie ma płci"

W tekście pt. "Najnowszy felieton Szaranowicza. Kobiecy sport czy po prostu sport" 76-latek wspomina wielkie chwile i postaci kobiecej lekkoatletyki, wychodząc od nich do kobiecej piłki nożnej.

"Skoro w lekkoatletyce kobiece sukcesy od zawsze były traktowane jako pełnoprawne, czemu piłka nożna kobiet wciąż wzbudza kontrowersje i wątpliwości, a stadiony piłkarskie podczas kobiecych mistrzostw dopiero od niedawna wypełniają się kibicami?" - pyta Szaranowicz.

"Wierzę, że przyjdzie dzień, kiedy w futbolu kobiet nie będziemy już mówić o nadrabianiu dystansu. Gdy nazwiska piłkarek staną obok nazwisk piłkarzy bez porównań i przypisów" - podkreśla, przechodząc do mocnej puenty. Cały felieton Włodzimierza Szaranowicza przeczytasz TUTAJ. Wystarczy kliknąć!

Zobacz w poniższej galerii, jak przez lata zmieniał się Włodzimierz Szaranowicz!