Najpiękniejsza bramkarka świata po kontuzji zajęła się modelingiem

Mikayla Demaiter to postać znana i fanom sportu, i świata mody. Najpiękniejsza bramkarka świata udowodnia, że można być dobrym w więcej niż jednej dziedzinie. Wszystko zaczęło się od hokeja na lodzie, co nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że Mikayla pochodzi z Kanady, gdzie sport ten jest niezwykle popularny. Jeszcze jako mała dziewczynka Demaiter trafiła na lodowisko, a trenerzy dostrzegli, że ma smykałkę do gry na bramce. Swoje sportowe umiejętności najpiękniejsza bramkarka świata wykorzystywała w klubie Bluewater Hawks z Ontario. Rywale tej ekipy mieli wielkie problemy z tym, żeby krążek wpadł do bramki, której strzegła Mikayla Demaiter. Mimo talentu do bronienia, dziewczynę ciągnęło do świata mody. Zatem, gdy nabawiła się kontuzji kolana, raczej bez większego żalu porzuciła poważny sport i zajęła się modelingiem.

Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

- ogłosiła w mediach społecznościowych.

Mikayla Demaiter odsłania niemal wszystko

A w świecie mody Mikayla Demaiter czuje się jak ryba w wodzie. Szczególną popularnością cieszą się megaodważne zdjęcia, które najpiękniejsza bramkarka świata zamieszcza na Instagramie, odzie obserwuje ją sporo ponad 3 mln kont! Niedawno furorę zrobiły jej fotki w ultrakrótkich obcisłych szortach! Potem poszła "za ciosem" i wstawiła do sieci kolejną serię gorących zdjęć, na których widać było niemal wszystko. Aż wstyd było patrzeć! Najnowsze fotografie najpiękniejszej bramkarki świata także zasłaniają bardzo niewiele, szczególnie na dole. W galerii prezentujemy te i inne niezwykle odważne zdjęcia Mikayli Demaiter.

Galeria: Najpiękniejsza bramkarka świata w skąpym kowbojskim stroju. Dużo gorących zdjęć

Mikayla Demaiter, była bramkarka hokejowa z Kanady, uznawana za najpiękniejszą na świecie, obecnie zajmuje się modelingiem po kontuzji kolana.

Demaiter zyskała popularność dzięki odważnym zdjęciom na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 3 miliony użytkowników.

Ostatnio opublikowała serię zdjęć w skąpym kowbojskim stroju, eksponującym jej ciało, co wzbudziło duże zainteresowanie w mediach społecznościowych.