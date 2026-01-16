Najpiękniejsza bramkarka świata bez stanika. Jej biust się nie mieści! Na zdjęciach nic się nie ukryło

Mikayla Demaiter, była hokeistka, dziś jest uznawana za najpiękniejszą bramkarkę świata i robi karierę jako modelka.

Kanadyjka, znana z odważnych sesji zdjęciowych, tym razem zaprezentowała się bez stanika, w sukience z głębokim rozcięciem.

Jej gorące zdjęcia, które podbiły Instagram, pokazują, że biust modelki ledwo mieści się w kreacji.

Sprawdź, jak Mikayla Demaiter rozpala zmysły w najnowszej galerii!

Mikayla Demaiter - najpiękniejsza bramkarka świata została modelką

Mikayla Demaiter już od dłuższego czasu rozpala wyobraźnię nie tylko fanów hokeja. Najpiękniejsza bramkarka świata zresztą sportową karierę już zakończyła i chyba z tego powodu nie rozpacza. Co prawda dostępu do bramki potrafiła bronić znakomicie, lecz bardziej ciągnęło ją do świata mody i celebrytów. Zanim jednak świat poznał ją jako zjawiskową modelkę, Mikayla Demaiter była bramkarką drużyny Bluewater Hawks. Mając zaledwie 19 lat, odstawiła na bok kij i rękawice, i rozpoczęła nowe zawodowe życie.

Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

- poinformowała w mediach społecznościowych, gdzie zaczęła zamieszczać tak gorące zdjęcie, że roztopiłyby każdy hokejowy plac gry.

Najpiękniejsza bramkarka świata bez hamulców. Połowa biustu i niemal całe pośladki na wierzchu!

Mikayla Demaiter niemal nic nie zakrywa i robi furorę

Najpiękniejsza bramkarka świata obecnie na Instagramie obserwowana jest przez 3,1 mln użytkowników! Jej sława sięga całego świata. Szczególną furorę robią jej niesamowicie odważne zdjęcia, na których niemal nic nie zakrywa. Ostatnio Mikayla Demaiter wystąpiła na przykład w minimajtkach i w ministaniku. Tym razem nawet nie miała stanika! Jej biust nie mieścił się w pobudzającej zmysły czarnej sukience z ogromnym rozcięciem pośrodku. Najpiękniejsza bramkarka świata notabene często pokazuje się w ubraniach, które wydają się być na nią zbyt małe. Raczej nie robi tego przypadkowo. Czasami też w swoich sesjach zdaje się wcielać w różne role. A to przypominała zmysłową profesor z nocnych fantazji studentów, a to kowbojkę... Galerię z najbardziej odważnymi zdjęciami Mikayli Demaiter prezentujemy pod artykułem.

Galeria: Najpiękniejsza bramkarka świata Mikayla Demaiter na bardzo gorących zdjęciach