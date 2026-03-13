Marcin Najman uderza w Karola Nawrockiego po wecie ws. SAFE. Mocny atak tuż po pólnocy

Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie weta dotyczącego programu SAFE

Na ostrą reakcję zdecydował się Marcin Najman

Ikona polskich freak-fightów zdecydował się na krytykę prezydenta Karola Nawrockiego

Weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie SAFE

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej programu SAFE wywołała duże emocje. Do sprawy odniósł się również Marcin Najman, który w mediach społecznościowych ostro skrytykował głowę państwa.

Prezydent poinformował w orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm pożyczek na obronność. Jak podkreślił, jego zdaniem rozwiązanie to mogłoby uderzyć w suwerenność oraz bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne Polski.

Program SAFE zakładał możliwość korzystania przez państwa Unii Europejskiej z niskooprocentowanych pożyczek przeznaczonych na szybkie zwiększenie zdolności obronnych. Polska złożyła wniosek na kwotę 43,7 miliarda euro, który został zaakceptowany przez instytucje unijne. Według rządu aż 89 procent środków miało trafić do polskich firm zbrojeniowych.

Marcin Najman krytykuje prezydenta Nawrockiego

Prezydent tłumaczył swoją decyzję koniecznością patrzenia na kwestie bezpieczeństwa w długofalowej perspektywie oraz wskazywał, że wokół ustawy pojawiło się wiele wątpliwości. Jak zaznaczył, część proponowanych przez niego poprawek została odrzucona. Na te słowa bardzo mocno zareagował Marcin Najman. Były pięściarz i zawodnik freak fightów zamieścił w serwisie X wpis, w którym wprost skrytykował decyzję prezydenta.

- Wielki błąd Panie Prezydencie. Historia o tym nie zapomni. Starałem się to Panu wytłumaczyć. Nie udźwignął Pan tego - napisał Najman.

Na tym jednak nie poprzestał. W kolejnym wpisie ponownie uderzył w głowę państwa. - Pan prezydent sam wozi się BMW, jednak wojsku nie dał szansy na znakomity sprzęt – dodał.

Komentarze Najmana szybko rozeszły się w mediach społecznościowych i wywołały liczne reakcje internautów. Sprawa weta ustawy SAFE pozostaje jednym z najgłośniejszych tematów politycznych ostatnich dni.