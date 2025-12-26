Nie uwierzysz, jakie wykształcenie ma Marcin Najman. Dziś mógłby pracować w ważnej branży!

Mateusz Sobiecki
2025-12-26 9:08

Marcin Najman, znany szerzej jako "El Testosteron", kojarzony jest głównie z ringiem, klatką MMA i ostrymi wymianami zdań na konferencjach prasowych. Tymczasem jego życiorys kryje prawdziwą niespodziankę. Gdyby losy potoczyły się inaczej, zamiast rzucać rękawice rywalom, mógłby... stawiać oceny w dzienniku! Wykształcenie gwiazdora sportów walki kompletnie nie pasuje do jego wizerunku twardziela.

  • Marcin Najman to jeden z najpopularniejszych polskich sportowców
  • Ostatnio ogłosił, że udaje się na zasłużoną emeryturę
  • Zamiast kariery sportowca mógł prowadzić inną karierę. Wiesz, jakie ma wykształcenie?

Marcin Najman zakończył karierę! Wiesz, jakie ma wykształcenie?

W ostatnich latach Marcin Najman stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich freak-fightów. Jego walki – czy to w boksie, kick-boxingu, czy MMA – zawsze elektryzują publiczność, a "kwieciste wypowiedzi" stają się internetowymi viralami. W ostatnim czasie Marcin Najman zdecydował się na podjęcie trudnej decyzji.

Po porażce z Pawłem "Scarfacem" Bombą na gali FAME 28, "Cesarz" zdecydował się na to, co ogłaszał już wiele razy. Najman ostatecznie odwiesił rękawice na kołek i udał się na zasłużoną, sportową emeryturę! 

Tak zmieniał się Marcin Najman. Nie uwierzycie, ale kiedyś nie był łysy! [GALERIA]

Marcin Najman nagrał kolędę
25 zdjęć

Marcin Najman ukończył studia na tej uczelni

Jednak za fasadą bezkompromisowego wojownika kryje się artystyczna dusza i solidne, choć zaskakujące wykształcenie. Prawda o edukacji "El Testosterona" dla wielu fanów może być szokiem. Najman, który całe życie związany jest z Częstochową, właśnie tam stawiał swoje pierwsze kroki w... świecie sztuki. W 1998 roku zdał maturę w Zespole Szkół Muzycznych. Co ciekawe, jego instrumentem wiodącym nie była gitara czy pianino, ale potężny kontrabas!

Edukacja sportowca nie zakończyła się na szkole średniej. Najman kontynuował naukę w rodzinnym mieście, wybierając Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie. Kierunek? Pedagogika ze specjalnością wychowanie muzyczne.

Tak mieszka Marcin Najman. Wystrój jego domu zaskoczy niejednego! [GALERIA]

Oznacza to, że słynny zawodnik posiada pełne uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Nic nie stało na przeszkodzie, by teraz po zakończeniu sportowej kariery zamiast na salę treningową, trafił do szkolnej sali lekcyjnej jako nauczyciel muzyki.

QUIZ: Wielki sprawdzian o Marcinie Najmanie! Co wiesz o ojcu polskich freak-fightów?
Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. Skąd pochodzi Marcin Najman?
