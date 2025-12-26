Nie uwierzysz, jakie wykształcenie ma Marcin Najman. Dziś mógłby pracować w ważnej branży!

Marcin Najman to jeden z najpopularniejszych polskich sportowców

Ostatnio ogłosił, że udaje się na zasłużoną emeryturę

Zamiast kariery sportowca mógł prowadzić inną karierę. Wiesz, jakie ma wykształcenie?

W ostatnich latach Marcin Najman stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich freak-fightów. Jego walki – czy to w boksie, kick-boxingu, czy MMA – zawsze elektryzują publiczność, a "kwieciste wypowiedzi" stają się internetowymi viralami. W ostatnim czasie Marcin Najman zdecydował się na podjęcie trudnej decyzji.

Po porażce z Pawłem "Scarfacem" Bombą na gali FAME 28, "Cesarz" zdecydował się na to, co ogłaszał już wiele razy. Najman ostatecznie odwiesił rękawice na kołek i udał się na zasłużoną, sportową emeryturę!

Marcin Najman ukończył studia na tej uczelni

Jednak za fasadą bezkompromisowego wojownika kryje się artystyczna dusza i solidne, choć zaskakujące wykształcenie. Prawda o edukacji "El Testosterona" dla wielu fanów może być szokiem. Najman, który całe życie związany jest z Częstochową, właśnie tam stawiał swoje pierwsze kroki w... świecie sztuki. W 1998 roku zdał maturę w Zespole Szkół Muzycznych. Co ciekawe, jego instrumentem wiodącym nie była gitara czy pianino, ale potężny kontrabas!

Edukacja sportowca nie zakończyła się na szkole średniej. Najman kontynuował naukę w rodzinnym mieście, wybierając Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie. Kierunek? Pedagogika ze specjalnością wychowanie muzyczne.

Oznacza to, że słynny zawodnik posiada pełne uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Nic nie stało na przeszkodzie, by teraz po zakończeniu sportowej kariery zamiast na salę treningową, trafił do szkolnej sali lekcyjnej jako nauczyciel muzyki.