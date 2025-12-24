Tak mieszka Marcin Najman. Wystrój jego domu zaskoczy niejednego! [GALERIA]

Marcin Najman, znany szerzej jako "El Testosteron", nie przestaje zaskakiwać. Choć w klatce słynie z kontrowersji, mocnych słów i showmańskiego zacięcia, w domowym zaciszu pokazuje zupełnie inne, łagodniejsze oblicze. Jego posiadłość to nie tylko azyl dla rodziny, ale też... mała galeria sztuki! Wraz z żoną Julitą stworzył gniazdko, w którym sportowa pasja miesza się z wysublimowanym gustem i miłością do malarstwa. Zobaczcie, jak mieszka król polskich freak-fightów.

  • Marcin Najman to jeden z najpopularniejszych freak-fighterów w Polsce
  • Przez lata walczył w boksie, by na koniec odnaleźć się w MMA. Najpierw w KSW, a potem innych organizacjach
  • Zobacz, jak mieszka „Cesarz” Marcin Najman w naszej galerii

Tak mieszka Marcin Najman. Zobacz zdjęcia!

Dla jednych idol, dla innych obiekt żartów, ale jednego Marcinowi Najmanowi odmówić nie można – gigantycznej popularności, którą potrafił przekuć w sukces finansowy. Zgromadzone przez lata oszczędności pozwoliły mu na urządzenie domu marzeń. To właśnie tam, z dala od blasku fleszy i internetowych dram, "El Testosteron" ładuje baterie.

Wnętrza domu Najmanów mogą być dla wielu fanów sporym szokiem. Kto spodziewał się surowego, typowo "męskiego" wystroju, ten jest w błędzie. Posiadłość w Częstochowie jest dowodem na to, że sportowiec ma w sobie duszę artysty. Na ścianach w salonie i korytarzach nie brakuje przepięknych obrazów i malunków, które nadają wnętrzom szlachetnego charakteru.

Zamiłowanie do kultury wysokiej nie jest jednak przypadkowe. Warto przypomnieć, że Marcin Najman posiada wykształcenie muzyczne (pedagogika), co w połączeniu z jego pasją do klasyki sprawia, że w mediach bywa żartobliwie – a czasem całkiem serio – zestawiany z samym Fryderykiem Chopinem. Wystrój jego domu tylko potwierdza, że wrażliwość na piękno nie jest mu obca.

Marcin Najman mieszka w Częstochowie

Za wystrój dużej powierzchni mieszkalnej odpowiada nie tylko sam zawodnik, ale również jego piękna żona, Julita. To dzięki ich wspólnej wizji dom jest urządzony z najwyższą klasą. Jest to eklektyczne połączenie elegancji z funkcjonalnością. Obok dzieł sztuki znajdziemy tam bowiem nowoczesny sprzęt elektroniczny oraz liczne nawiązania do sportowej kariery gospodarza.

Przestrzeń została zaprojektowana tak, by dawać domownikom to, co najważniejsze – spokój. Patrząc na zdjęcia wnętrz, łatwo zrozumieć, dlaczego Marcin Najman tak chętnie wraca do swojego gniazdka po każdej, nawet najbardziej burzliwej konferencji czy walce.

