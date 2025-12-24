Tak mieszka Marcin Najman. Wystrój jego domu zaskoczy niejednego! [GALERIA]

Marcin Najman to jeden z najpopularniejszych freak-fighterów w Polsce

Przez lata walczył w boksie, by na koniec odnaleźć się w MMA. Najpierw w KSW, a potem innych organizacjach

Zobacz, jak mieszka „Cesarz” Marcin Najman w naszej galerii

Dla jednych idol, dla innych obiekt żartów, ale jednego Marcinowi Najmanowi odmówić nie można – gigantycznej popularności, którą potrafił przekuć w sukces finansowy. Zgromadzone przez lata oszczędności pozwoliły mu na urządzenie domu marzeń. To właśnie tam, z dala od blasku fleszy i internetowych dram, "El Testosteron" ładuje baterie.

Wnętrza domu Najmanów mogą być dla wielu fanów sporym szokiem. Kto spodziewał się surowego, typowo "męskiego" wystroju, ten jest w błędzie. Posiadłość w Częstochowie jest dowodem na to, że sportowiec ma w sobie duszę artysty. Na ścianach w salonie i korytarzach nie brakuje przepięknych obrazów i malunków, które nadają wnętrzom szlachetnego charakteru.

Zamiłowanie do kultury wysokiej nie jest jednak przypadkowe. Warto przypomnieć, że Marcin Najman posiada wykształcenie muzyczne (pedagogika), co w połączeniu z jego pasją do klasyki sprawia, że w mediach bywa żartobliwie – a czasem całkiem serio – zestawiany z samym Fryderykiem Chopinem. Wystrój jego domu tylko potwierdza, że wrażliwość na piękno nie jest mu obca.

Za wystrój dużej powierzchni mieszkalnej odpowiada nie tylko sam zawodnik, ale również jego piękna żona, Julita. To dzięki ich wspólnej wizji dom jest urządzony z najwyższą klasą. Jest to eklektyczne połączenie elegancji z funkcjonalnością. Obok dzieł sztuki znajdziemy tam bowiem nowoczesny sprzęt elektroniczny oraz liczne nawiązania do sportowej kariery gospodarza.

Przestrzeń została zaprojektowana tak, by dawać domownikom to, co najważniejsze – spokój. Patrząc na zdjęcia wnętrz, łatwo zrozumieć, dlaczego Marcin Najman tak chętnie wraca do swojego gniazdka po każdej, nawet najbardziej burzliwej konferencji czy walce.