Michał Skóraś i jego DZIEWCZYNA Ada Mizgalska. Piękna muza skrzydłowego reprezentacji Polski [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-03-28 8:30

Michał Skóraś i jego dziewczyna Ada Mizgalska to jedna z najsympatyczniejszych par w polskim futbolu. Ich historia to przykład głębokiej miłości, która rozwija się równolegle z sportową karierą zawodnika. Zjawiskowa Ada Mizgalska również uprawia sport. Widać to po jej perfekcyjnej sylwetce. Zobaczcie zdjęcia.

  • Michał Skóraś, piłkarz reprezentacji Polski, tworzy z Adą Mizgalską jedną z najbardziej uroczych par w polskim futbolu.
  • Ich historia to nie tylko miłość, ale i wzajemne wsparcie, które trwa od ponad sześciu lat.
  • Od zaręczyn na Bora-Bora, przez ogłoszenie ciąży na Seszelach, aż po narodziny syna – ich związek to prawdziwa bajka.
  • Zobacz, jak Ada Mizgalska, zjawiskowa muza piłkarza, łączy sport z życiem prywatnym w naszej galerii zdjęć!

Michał Skóraś to coraz ważniejszy piłkarz reprezentacji Polski. Urodzony 15 lutego 2000 roku w Jastrzębiu-Zdroju piłkarze na szerokie wody wypłynął w Lechu Poznań. Tam stał się kluczowym zawodnikiem pierwszej drużyny – w sezonie 2021/2022 przyczynił się do wywalczenia mistrzostwa Polski, strzelając ważne bramki i pokazując ogromną szybkość oraz drybling na skrzydle. W 2023 roku przeniósł się do belgijskiego Club Brugge, gdzie zdobył kolejne trofea, a później trafił do KAA Gent. Na boisku wyróżnia go dynamika, pracowitość i umiejętność gry w ataku.

W życiu prywatnym towarzyszy mu piękna Ada Mizgalska. Poznali się jeszcze w czasach, gdy Michał Skóraś grał w Lechu. Ada pochodzi z Wielkopolski. Jest aktywna w mediach społecznościowych – na Instagramie ma ponad 47 tysięcy obserwujących. Dzieli się tam zdjęciami z podróży, codziennym życiem i pasją do sportu (w przeszłości trenowała taekwondo). Piłkarz i zjawiskowa blondynka są razem od ponad sześciu lat, wspierają się nawzajem w ciszy i bez zbędnego szumu.

W 2024 roku, podczas wakacji na Bora-Bora, Michał Skóraś oświadczył się Adzie Mizgalskiej. Pierścionek zaręczynowy błysnął na jej palcu na tle rajskich widoków, a zdjęcia obiegły polski internet. Kolejny piękny moment nastąpił w czerwcu 2025 roku na Seszelach. Tam Michał i Ada ogłosili, że zostaną rodzicami. 8 grudnia 2025 r. w belgijskim szpitalu (gdzie mieszkają od czasu gry w Belgii) przyszedł na świat ich pierwszy syn. Narodziny ogłosili kilka dni później, tuż przed świętami. Dla obojga to zupełnie nowy rozdział: z narzeczonych stali się rodzicami. Michał wielokrotnie podkreślał w wywiadach i postach, jak ogromne wsparcie daje mu partnerka – zarówno podczas trudnych momentów w karierze, jak i wielkich sukcesów. Ada regularnie pojawia się na trybunach, kibicując ukochanemu. Poniżej zdjęcia pięknej Ady Mizgalskiej, narzeczonej Michała Skórasia.

GALERIA: Ada Mizgalska, piękna dziewczyna piłkarza Michała Skórasia

Michał Skóraś i jego dziewczyna Ada Mizgalska
Galeria zdjęć 83
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Michał Skóraś