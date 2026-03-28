Michał Skóraś i jego DZIEWCZYNA Ada Mizgalska. Piękna muza skrzydłowego reprezentacji Polski [ZDJĘCIA]

Michał Skóraś, piłkarz reprezentacji Polski, tworzy z Adą Mizgalską jedną z najbardziej uroczych par w polskim futbolu.

Ich historia to nie tylko miłość, ale i wzajemne wsparcie, które trwa od ponad sześciu lat.

Od zaręczyn na Bora-Bora, przez ogłoszenie ciąży na Seszelach, aż po narodziny syna – ich związek to prawdziwa bajka.

Michał Skóraś to coraz ważniejszy piłkarz reprezentacji Polski. Urodzony 15 lutego 2000 roku w Jastrzębiu-Zdroju piłkarze na szerokie wody wypłynął w Lechu Poznań. Tam stał się kluczowym zawodnikiem pierwszej drużyny – w sezonie 2021/2022 przyczynił się do wywalczenia mistrzostwa Polski, strzelając ważne bramki i pokazując ogromną szybkość oraz drybling na skrzydle. W 2023 roku przeniósł się do belgijskiego Club Brugge, gdzie zdobył kolejne trofea, a później trafił do KAA Gent. Na boisku wyróżnia go dynamika, pracowitość i umiejętność gry w ataku.

W życiu prywatnym towarzyszy mu piękna Ada Mizgalska. Poznali się jeszcze w czasach, gdy Michał Skóraś grał w Lechu. Ada pochodzi z Wielkopolski. Jest aktywna w mediach społecznościowych – na Instagramie ma ponad 47 tysięcy obserwujących. Dzieli się tam zdjęciami z podróży, codziennym życiem i pasją do sportu (w przeszłości trenowała taekwondo). Piłkarz i zjawiskowa blondynka są razem od ponad sześciu lat, wspierają się nawzajem w ciszy i bez zbędnego szumu.

W 2024 roku, podczas wakacji na Bora-Bora, Michał Skóraś oświadczył się Adzie Mizgalskiej. Pierścionek zaręczynowy błysnął na jej palcu na tle rajskich widoków, a zdjęcia obiegły polski internet. Kolejny piękny moment nastąpił w czerwcu 2025 roku na Seszelach. Tam Michał i Ada ogłosili, że zostaną rodzicami. 8 grudnia 2025 r. w belgijskim szpitalu (gdzie mieszkają od czasu gry w Belgii) przyszedł na świat ich pierwszy syn. Narodziny ogłosili kilka dni później, tuż przed świętami. Dla obojga to zupełnie nowy rozdział: z narzeczonych stali się rodzicami. Michał wielokrotnie podkreślał w wywiadach i postach, jak ogromne wsparcie daje mu partnerka – zarówno podczas trudnych momentów w karierze, jak i wielkich sukcesów. Ada regularnie pojawia się na trybunach, kibicując ukochanemu. Poniżej zdjęcia pięknej Ady Mizgalskiej, narzeczonej Michała Skórasia.

