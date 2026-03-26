Jakub Kamiński i jego DZIEWCZYNA Monika Wojtas. Piękna ukochana skrzydłowego reprezentacji Polski

Jakub Kamiński, gwiazda reprezentacji Polski, tworzy związek z Moniką Wojtas.

Para ceni prywatność, ujawniła swój związek dopiero w Wigilię 2024, a Monika towarzyszyła piłkarzowi przy ważnych transferach.

Monika Wojtas to utalentowana malarka, miłośniczka sportu i podróży, która przeprowadziła się z Jakubem do Niemiec.

Jakub Kamiński wyrasta na coraz ważniejszego piłkarza reprezentacji Polski

Jakub Kamiński wyrasta na coraz ważniejszego piłkarza reprezentacji Polski, a ostatnio strzelił kluczowe gole dla Biało-Czerwonych, w tym na 3:0 w meczu z Finlandią we wrześniu oraz wyrównującego gola w zremisowanym 1:1 meczu z Holandią w listopadowych eliminacjach MŚ 2026. Po transferze z Lecha Poznań do WfL Wolfsburg skrzydłowy najpierw strzelał gole dla "Wilków", a potem w lipcu 2025 r. został wypożyczony do FC Koeln. Kiedy formalizował przejście do "Kozłów", towarzyszyła mu jego dziewczyna Monika Wojtas.

Jakub Kamiński i jego dziewczyna Monika Wojtas tworzą parę już od dłuższego czasu, ale chronią swoją prywatność i bardzo rzadko publikują w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia. Te, którymi dzielą się z kibicami, często są tak skadrowane, że piłkarza dość trudno na nich poznać. Wiadomo, że Monika Wojtas przeprowadziła się z Kubą Kamińskiem do Niemiec. Pojawia się na meczach reprezentacji Polski (m.in. na PGE Narodowym) i towarzyszyła mu przy oficjalnej prezentacji w Kolonii w lipcu 2025. Monika Wojtas nie jest typową przedstawicielką WAGs. Unika rozgłosu, bije od niej wdzięk i naturalność. Jest utalentowaną malarką (publikowała swoje obrazy na Instagramie), lubi eleganckie stylizacje i podróże. Ma przepiękny uśmiech i boską figurę. Lubi grać w tenisa, często podkreśla miłość do sportu i fitnessu, o czym pisały również media niemieckie (np. EXPRESS). Poniżej zdjęcia pięknej Moniki Wojtas, dziewczyny Jakuba Kamińskiego.

GALERIA: Monika Wojtas, piękna dziewczyna Jakuba Kamińskiego

25