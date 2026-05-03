Co się dzieje z Katarzyną Skowrońską? Ulubienica fanów rzuciła wszystko i kupiła stary młyn we Włoszech!

Katarzyna Skowrońska, dwukrotna mistrzyni Europy w siatkówce, po zakończeniu kariery sportowej rozpoczęła nowy rozdział życia.

Legendarna siatkarka, symbol "Złotek" Niemczyka, zamieszkała we Włoszech, gdzie podjęła się niezwykłego wyzwania.

Jej nowym celem jest remont zabytkowego młyna z XV wieku, który ma stać się jej domem.

Jak potoczy się ta nietypowa "kariera" siatkarki?

Złota era polskiej siatkówki

Kariera Katarzyny Skowrońskiej to historia wielkich sukcesów i symbol złotej ery polskiej siatkówki kobiecej. Już jako nastolatka w barwach SMS-u Sosnowiec zdobywała medale na imprezach młodzieżowych, w tym złoto mistrzostw Europy kadetek w 1999 roku. Jej talent eksplodował jednak w kadrze seniorek pod wodzą trenera Andrzeja Niemczyka. W 2003 roku, mając zaledwie 20 lat, była kluczową postacią drużyny, która w Turcji sięgnęła po historyczne mistrzostwo Europy. Dwa lata później, w Chorwacji, popularne "Złotka" powtórzyły ten sukces, a Skowrońska ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najlepszych siatkarek na kontynencie. W 2008 roku reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Przez lata była liderką i kapitanem kadry, ustanawiając w 2013 roku rekord 41 punktów w jednym meczu World Grand Prix.

Od Włoch po Chiny. Kariera klubowa pełna trofeów

Równie imponująco wyglądała jej kariera klubowa, która wiodła przez najsilniejsze ligi świata. Po udanych występach w Polsce, w 2005 roku przeniosła się do Włoch, gdzie reprezentowała barwy m.in. Asystelu Novara i Scavolini Pesaro. Z tym drugim klubem dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Włoch oraz krajowy puchar i superpuchar. Następnie jej kariera nabrała jeszcze większego rozpędu w Turcji. W barwach Fenerbahçe Stambuł sięgnęła po mistrzostwo i superpuchar kraju, a w 2010 roku odniosła jeden z największych sukcesów w siatkówce klubowej – zdobyła klubowe mistrzostwo świata, zostając przy tym wybraną MVP i najlepszą punktującą turnieju. Później kontynuowała pasmo sukcesów w Chinach (mistrzostwo z Guangdong Evergrande) oraz Azerbejdżanie (dwa tytuły mistrzowskie z Rabitą Baku). W swojej bogatej kolekcji ma również trzy brązowe medale Ligi Mistrzyń.

Nowy rozdział. Stary młyn zamiast hali sportowej

W 2019 roku, po ponad dwóch dekadach profesjonalnej gry, Katarzyna Skowrońska ogłosiła zakończenie sportowej kariery. Decyzja była prawdopodobnie przyspieszona przez poważną kontuzję, której doznała na początku 2017 roku, kiedy to zerwała więzadła krzyżowe w kolanie. Po zawieszeniu butów na kołku, siatkarka postanowiła całkowicie zmienić swoje życie. Po rozwodzie z wieloletnim mężem, w 2025 roku przeprowadziła się na stałe do Włoch. Tam znalazła swoje nowe miejsce na ziemi – kupiła stary młyn z 1470 roku, który przez ostatnie 30 lat był niezamieszkały. Jak sama informowała, zamierza go wyremontować i stworzyć w nim swój nowy dom. To niezwykłe wyzwanie pokazuje, że charakter wojowniczki, który przez lata prezentowała na boisku, towarzyszy jej również na sportowej emeryturze.

