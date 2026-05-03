Ivana Knoll w skąpym stroju zakłóciła transmisję! Faceci nie mogli się oprzeć

Popularność Ivany Knoll eksplodowała w 2022 roku w Katarze, gdzie jej odważne stroje w barwach Chorwacji stanowiły przełamanie konserwatywnych zasad ubioru. Dziś, jako modelka, DJ-ka i influencerka, umiejętnie wykorzystuje swoją popularność, regularnie pojawiając się na najważniejszych sportowych wydarzeniach na całym świecie. Jej obecność w Miami po raz kolejny udowodniła, że potrafi na chwilę skraść show nawet największym gwiazdom Formuły 1!

Ivana Knoll w skąpym stroju zakłóciła transmisję F1 z GP Miami

Do incydentu doszło, gdy prezenterzy Sky Sports prowadzili relację na żywo, spacerując po padoku. W pewnym momencie w kadrze pojawiła się Ivana Knoll, ubrana w skąpy czarny top i dopasowane szorty. Operator kamery, zamiast śledzić dziennikarzy, na kilka dobrych sekund skupił całą swoją uwagę na modelce, podążając obiektywem za jej sylwetką. Zabawna sytuacja nie umknęła uwadze widzów, a wideo z tego zdarzenia natychmiast stało się hitem w mediach społecznościowych.

Co więcej, w tle ujęcia można było dostrzec mechanika zespołu McLaren, który podobnie jak operator nie mógł oderwać wzroku od przechodzącej Knoll! Jego bezcenna, pełna zachwytu mina, stała się dodatkowym elementem, który podbił serca internautów i był szeroko komentowany w sieci.

Sama Ivana Knoll, która mieszka w Miami i jest stałą bywalczynią tamtejszego Grand Prix od 2022 roku, podeszła do sprawy z humorem. Udostępniła viralowe nagranie na swoim profilu na Instagramie, gdzie śledzi ją 2,8 miliona osób, dodając komentarz: "Operator kamery wiedział, co robi" oraz "Staję się viralem na całym TikToku". To nie pierwszy raz, gdy wywołuje poruszenie na wielkiej imprezie sportowej! Opisywaną sytuację znajdziesz poniżej, na końcu artykułu.