Kibice przywitali Karola Nawrockiego gwizdami. Czy znowu go to czeka? Jest jasny komentarz

Karol Nawrocki został wygwizdany przez kibiców na meczu Górnik Zabrze – Raków Częstochowa

Prezydent pierwszy raz został gorzko powitany przez kibiców

Zdaniem ekspertów, taka sytuacja może mieć miejsce także na innych stadionach

Karol Nawrocki wygwizdany przez kibiców! Mocna reakcja

Wizyta Karola Nawrockiego na meczu Ekstraklasy w Zabrzu wywołała spore poruszenie. Po ogłoszeniu jego obecności przez spikera część kibiców zareagowała głośnymi gwizdami. Choć najbardziej zagorzali fani skupili się na dopingu, reakcja z innych sektorów była wyraźnie słyszalna.

Spotkanie Górnik Zabrze – Raków Częstochowa zakończyło się wynikiem 3:1 dla gospodarzy, ale to nie wynik sportowy był głównym tematem po końcowym gwizdku. W centrum uwagi znalazła się właśnie obecność prezydenta.

Karol Nawrocki wygwizdany na meczu Ekstraklasy. U jego boku siedział ważny, zagraniczny gość

Komentatorzy zwracają uwagę, że reakcja kibiców mogła mieć związek z niedawną decyzją Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej programu SAFE. Sprawa wywołała duże emocje i podzieliła opinię publiczną. Nie bez znaczenia może być również specyfika regionu. Górny Śląsk nie jest uznawany za bastion prawicy, co – zdaniem ekspertów – może wpływać na odbiór polityków o wyraźnie określonych poglądach.

Polityczny aspekt gwizdów na Nawrockiego? To nie będzie ostatni raz?

Do sytuacji odniósł się politolog dr hab. Rafał Chwedoruk, który wskazał szerszy kontekst reakcji kibiców. - Otóż Karol Nawrocki jest politykiem rodem z Gdańska, kibicem Lechii Gdańsk, którego prawicowość jest bardzo twarda, nawet jak na polskie, mocno prawicowe realia. A wystarczy popatrzeć, jak wyglądają wyniki wyborów w Gdańsku. Bywały tam i takie kampanie, że Platforma Obywatelska dostawała ponad połowę głosów. Analogicznie, jeśli spojrzymy na Górny Śląsk. Nigdy nie był on bastionem prawicy, a co więcej, samo Zabrze, choć jest miastem mającym pewne tło dla wysokiego poparcia prawicy, nie wykazuje takich tendencji – powiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Ekspert nie wyklucza, że podobne sytuacje mogą się powtórzyć. - Myślę, że gdyby obecny prezydent pojawiał się na różnych stadionach, to można się spodziewać w różnych miejscach różnych reakcji. Wbrew temu, że polskie stadiony i publiczność są, jeśli chodzi o ruchy kibicowskie, ułożone hierarchicznie, to nie znaczy, że mamy do czynienia z pewnym monolitem. Piłka nożna nigdy nie była przyczyną czegokolwiek. Ona była tylko objawem. I kończy się miesiąc miodowy Karola Nawrockiego z opinią publiczną – dodał.

Słowa eksperta jasno wskazują, że reakcje kibiców mogą być bardzo zróżnicowane w zależności od miejsca i nastrojów społecznych. Jedno jest pewne – pojawienie się prezydenta na stadionach już teraz budzi emocje, które wykraczają daleko poza sam sport.