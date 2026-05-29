Czołowa gimnastyczka została gwiazdą filmów dla dorosłych! Pokazuje wszystko!

Verona van de Leur była w Holandii wielką gwiazdą. Już w wieku 14 lat zdobyła dwa medale juniorskich mistrzostw Europy w gimnastyce artystycznej. Kiedy dwa lata później wywalczyła pięć medali mistrzostw Europy i srebrny medal w mistrzostwach świata jej popularność w ojczyźnie gwałtownie wzrosła. W wieku zaledwie 16 lat Verona została Sportsmenką Roku. Potem pojawiła się presja oczekiwań, a Verona radziła sobie z nią coraz gorzej.

- Kiedy zdobywasz medale, wszyscy są z ciebie dumni, ale potem zaczyna się presja. Potem ktoś inny staje na podium, a ty czujesz nienawiść i wmawiasz sobie, że nie jesteś wystarczająco dobry. Potem to wszystko staje się obsesją - opowiadała Verona vad de Leur w "The Sun". - Pojawiają się sponsorzy, kontrakty i dla wszystkich to wielka sprawa. A ta presja tylko cały czas rośnie.

Dramat Verony van de Leur zaczął się, kiedy poważna kontuzja przekreśliła jej nadzieje na start w igrzyskach olimpijskich. Potem okazało się, że zajmujący się jej finansami ojciec... przywłaszczył sobie jej pieniądze. Coraz bardziej wypalona gimnastyczka zakończyła karierę i... pozwała swoich rodziców. Po długiej bitwie sądowej doszło do ugody. Ojciec zwrócił jej część pieniędzy.

Jednak największe kłopoty były dopiero przed nią. Pieniądze szybko skończyły się, a pozbawiona źródła dochodów była gimnastyczka wylądowała na ulicy. Przez dwa lata mieszkała w... samochodzie, kradnąc jedzenie w supermarketach. Potem pojawiły się problemy z prawem. Verona van de Leur szantażowała dwójkę ludzi, że ujawni ich romans. Domagała się od nich 1000 euro. Szantażowani ludzie poszli na policję. Była gimnastyczka została aresztowana i skazana na 72 dni więzienia. Kiedy wyszła na wolność, dostała propozycję pracy w branży porno.

- Dla mnie to była po prostu dobra okazja na zarobienie pieniędzy - tłumaczyła Verona van de Leur. - Występowałam przede wszystkim przed kamerkami. Robiłam to sama albo z moim chłopakiem. Sama ustalałam reguły swojej pracy - zapewniała Holenderka.

