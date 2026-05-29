Ma setki tysięcy fanów, wyszła za polskiego piłkarza! Ślub wzięli w tajemnicy

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-05-29 10:52

Reprezentant Polski w piłce nożnej, Tymoteusz Puchacz, oraz jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, Oliwia Nincevic, znana w sieci jako Oliwciaks, wzięli ślub! Para do samego końca utrzymała ceremonię w ścisłej tajemnicy, a radosną nowiną podzieliła się ze światem dopiero za pośrednictwem mediów społecznościowych, kompletnie zaskakując swoich fanów.

Oliwia Nincevic to 26-letnia twórczyni internetowa i bizneswoman, która zgromadziła setki tysięcy obserwujących na platformach takich jak Instagram, TikTok i YouTube, gdzie dzieli się treściami lifestylowymi i modowymi jako Oliwciaks. Z kolei Tymoteusz Puchacz to 27-letni, rozpoznawalny piłkarz, boczny obrońca, który ma na koncie 15 występów w reprezentacji Polski oraz grę w zagranicznych klubach. Para zaręczyła się w styczniu 2026 roku w Azerbejdżanie, gdzie obecnie mieszka, a już kilka miesięcy później wzięła ślub!

Robert Lewandowski wprawił wszystkich w osłupienie. Takiej podróży nikt się nie spodziewał

Tymoteusz Puchacz i Oliwciaks
Galeria zdjęć 18

Tymoteusz Puchacz i jego żona Oliwia. Wzięli ślub w tajemnicy!

Największym zaskoczeniem okazał się jednak nie sam fakt ślubu, a sposób, w jaki para zorganizowała uroczystość. Aby zachować wszystko w sekrecie nawet przed najbliższymi, Puchacz i jego ukochana uknuli niezwykły plan. Piłkarz opowiedział o szczegółach w „Kanale Sportowym”, zdradzając, jak udało im się zwieść rodzinę.

Byli w szoku, nie spodziewali się. Myśleli, że jadą na galę influencerską, wygenerowaliśmy zaproszenia AI. Myślałem, że to nie wzbudzi podejrzeń, ale podobno trochę wzbudziło. Jechali jak na galę, więc łatwo było to połączyć tak, żeby każdy był ładnie ubrany, a kobiety pomalowane. Parę razy dałem gafę typu: jak świadkowa przyjechała, to powiedziałem do niej „świadkowa”. Było blisko wpadki, ale uratowałem sytuację - wyznał piłkarz w ostatnim wywiadzie.

Cały misterny plan ujawnili szczęśliwi nowożeńcy. W ich mediach społecznościowych ukazały się zdjęcia ze skromnej uroczystości dla najbliższych, a sam Puchacz opowiedział o szczegółach w najnowszych wywiadach - w „Kanale Sportowym” czy u Tomasza Ćwiąkały.

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich?
Pytanie 1 z 17
Jak nazywa się ten piłkarz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REPREZENTACJA POLSKI
PIŁKA NOŻNA
YOUTUBERZY
TYMOTEUSZ PUCHACZ