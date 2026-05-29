Ma setki tysięcy fanów, wyszła za polskiego piłkarza! Ślub wzięli w tajemnicy

Oliwia Nincevic to 26-letnia twórczyni internetowa i bizneswoman, która zgromadziła setki tysięcy obserwujących na platformach takich jak Instagram, TikTok i YouTube, gdzie dzieli się treściami lifestylowymi i modowymi jako Oliwciaks. Z kolei Tymoteusz Puchacz to 27-letni, rozpoznawalny piłkarz, boczny obrońca, który ma na koncie 15 występów w reprezentacji Polski oraz grę w zagranicznych klubach. Para zaręczyła się w styczniu 2026 roku w Azerbejdżanie, gdzie obecnie mieszka, a już kilka miesięcy później wzięła ślub!

Tymoteusz Puchacz i jego żona Oliwia. Wzięli ślub w tajemnicy!

Największym zaskoczeniem okazał się jednak nie sam fakt ślubu, a sposób, w jaki para zorganizowała uroczystość. Aby zachować wszystko w sekrecie nawet przed najbliższymi, Puchacz i jego ukochana uknuli niezwykły plan. Piłkarz opowiedział o szczegółach w „Kanale Sportowym”, zdradzając, jak udało im się zwieść rodzinę.

Byli w szoku, nie spodziewali się. Myśleli, że jadą na galę influencerską, wygenerowaliśmy zaproszenia AI. Myślałem, że to nie wzbudzi podejrzeń, ale podobno trochę wzbudziło. Jechali jak na galę, więc łatwo było to połączyć tak, żeby każdy był ładnie ubrany, a kobiety pomalowane. Parę razy dałem gafę typu: jak świadkowa przyjechała, to powiedziałem do niej „świadkowa”. Było blisko wpadki, ale uratowałem sytuację - wyznał piłkarz w ostatnim wywiadzie.

Cały misterny plan ujawnili szczęśliwi nowożeńcy. W ich mediach społecznościowych ukazały się zdjęcia ze skromnej uroczystości dla najbliższych, a sam Puchacz opowiedział o szczegółach w najnowszych wywiadach - w „Kanale Sportowym” czy u Tomasza Ćwiąkały.

— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) May 28, 2026