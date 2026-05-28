Lewandowski, Łatwogang i Bedoes razem. Cała Polska żyła tą akcją

Na opublikowanym filmie widać Lewandowskiego, członków Łatwogangu, Bedoesa 2115 oraz dzieci uczestniczące w spotkaniu. Jeden z chłopców symbolicznie zakłada piłkarzowi koronę na głowę. W tle słychać utwór „Ciągle tutaj jestem” — poruszający diss na raka nagrany przez chorującą na nowotwór Maję wspólnie z Bedoesem 2115.

„Dziś wyjątkowy dzień z podopiecznymi Cancer Fighters. Ogrom emocji, uśmiechu i inspiracji” – napisał Lewandowski na Instagramie. Piłkarz zwrócił się także bezpośrednio do dzieci: „Dużo zdrowia, siły i samych pięknych chwil. Jesteście prawdziwymi wojownikami”.

ZOBACZ TEŻ: Robert Lewandowski przyjechał na kadrę. Tłum oszalał! Dantejskie sceny przed hotelem

16

Lewandowski już wcześniej angażował się w działania fundacji. W kwietniu, razem z żoną Anna Lewandowska, przekazał milion złotych na zbiórkę organizowaną przez Łatwogang podczas internetowego streamu na YouTube.

Transmisja prowadzona przez Łatwogang trwała dziewięć dni i zakończyła się 29 kwietnia. W momencie finału zbiórki licznik pokazywał ponad 251 mln zł, a w kolejnych dniach fundacja informowała już o kwocie przekraczającej 282 mln złotych.

ZOBACZ TEŻ: Robert Lewandowski publicznie wspomina Jacka Magierę. Wrócił do śmierci ojca