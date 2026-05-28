Robert Burneika sprzedaje swoją luksusową willę! Dom z basenem, a cena? Dyskusyjna

W poście na Facebooku Robert Burneika zaprezentował szczegółowe nagranie willi, zachęcając do zakupu słowami: "Szukasz domu z basenem? Tylko 35 min od Warszawy w okolicy Wyszkowa, 450m2 na sprzedaż! Cena 3.3 mln PLN. Tylko poważnie zainteresowani, proszę o kontakt na e-mail".

Ogłoszenie sugeruje, że jest to oferta skierowana do osób ceniących sobie przestrzeń, komfort i bliskość natury, jednocześnie nie rezygnując z dogodnego dojazdu do stolicy. Powierzchnia 450 metrów kwadratowych wskazuje na dużą, rozłożystą rezydencję, wliczając w to przestronny garaż. Cała działka ma wedle informacji z nagrania powierzchnię ponad 2000 mkw.

Robert Burneika sprzedaje swoją luksusową willę, a internauci go punktują!

Jednakże, jak to często bywa w przypadku tak ekskluzywnych ofert, publiczność szybko podjęła dyskusję na temat adekwatności ceny do oferowanej wartości. Wśród licznych komentarzy, szczególnie wyróżnił się ten rzucający cień na atrakcyjność nieruchomości w oczach potencjalnych kupców.

Jeden z najpopularniejszych komentarzy ironicznie zauważa: "Medal dla tego co zaprojektował basen przed domem zaraz obok wejścia i podjazdu". Ta uwaga dotyka kwestii funkcjonalności i estetyki. Basen, choć niewątpliwie jest luksusowym dodatkiem, w tak bliskiej odległości od głównego wejścia i miejsca parkingowego może budzić pytania o prywatność podczas kąpieli, a także o praktyczność codziennego użytkowania i utrzymania czystości w kontekście ruchu samochodowego i pieszego.

Drugi punkt krytyki dotyczy otoczenia nieruchomości. Internauci zwracają uwagę na bliskość sąsiednich zabudowań, co w kontekście tak wysokiej ceny staje się istotnym mankamentem. "3 mln i sąsiad za oknem... za te pieniądze to każdy chce prywatność, zamiast sąsiada obok. Powodzenia za tą cenę" – podkreślono kwestię oczekiwań kupujących na tym segmencie rynku. Za kwotę 3,3 miliona zł nabywcy często poszukują nie tylko dużej przestrzeni mieszkalnej, ale przede wszystkim dyskrecji, spokoju i odosobnienia, które bliskie sąsiedztwo może zakłócać.

Czy "Hardkorowy Koksu" znajdzie nabywcę dla swojej willi, pomimo tych dyskusyjnych aspektów? Poniżej prezentujemy nagranie zamieszczone przez niego na Facebooku.