Aktorka filmów dla dorosłych złożyła pikantną propozycję bramkarzowi PSG! Co za odpowiedź żony!

Michał Chojecki
2026-05-27 20:55

Gwiazda filmów dla dorosłych Mary Rock złożyła pikantną obietnicę bramkarzowi PSG Matwiejowi Safonowowi przed finałem Ligi Mistrzów. Próbowała go w ten sposób zmotywować do świetnej gry przeciwko Arsenalowi. Małżonka piłkarza nie była zachwycona. Zobaczcie zdjęcia.

Rosyjska aktorka filmów porno Mary Rock zaoferowała swojemu rodakowi „noc namiętności” za każdą dobrą interwencję, jaką wykona przeciwko Arsenalowi w sobotnim finale Ligi Mistrzów. 30-latka, która jest zagorzałą fanką PSG, życzyła Matwiejowi Safonowowi powodzenia, jednocześnie żartobliwie proponując mu pikantną nagrodę za udany występ/

„Cześć Matwiej Safonow! Jako fanka PSG życzę ci powodzenia i zwycięstwa nad Arsenalem w finale Ligi Mistrzów. A żeby triumf był jeszcze słodszy, obiecuję ci tyle namiętnych nocy, ile interwencji zaliczysz w tym meczu” - powiedziała Mary Rock na opublikowanym nagraniu.

Matwiej Safonow, który rozegrał w tym sezonie 25 meczów w barwach PSG i na dobre usadowił się na pozycji bramkarza numer jeden paryżan, nie odpowiedział. Zrobiła to jego żona.

Influencerka Marina Kondratiuk stwierdziła, że wyobrażenie o „namiętnej nocy” jej mężna może się nieco różnić od tego, co ma na myśli gwiazda porno Mary Rock.

„Aktorka porno życzyła mojemu mężowi powodzenia w finale Ligi Mistrzów i obiecała gorącą noc za każdą interwencję. Nie ma pojęcia, że dla niego namiętne noce oznaczają rozwiązywanie krzyżówek, oglądanie teleturnieju ‘Co? Gdzie? Kiedy?’ i kładzenie się spać o 23:30 – bo jutro, do cholery, musi wcześnie wstać na trening” - odpisała żona bramkarza PSG.

Można założyć, że Mary Rock nie planowała krzyżówek i quizów w ramach swojej pikantnej oferty dla Safonowa. Dowcipna odpowiedź żony bramkarza PSG zebrała wiele pochwał w internecie, a fani docenili profesjonalizm bramkarza, który szykuje się do najważniejszego meczu w swoim życiu. PONIŻEJ ZDJĘCIA MARY ROCK.

