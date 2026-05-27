Iga Świątek wygrała i nagle zaczęła mówić o Karolu Okrasie. Aż jej się oczy zaświeciły

Iga Świątek z impetem awansowała do trzeciej rundy French Open, choć na korcie musiała wprowadzać taktyczne korekty, by pokonać wymagającą rywalkę.

Po meczu, mistrzyni zaskoczyła, z entuzjazmem zdradzając swoje nietypowe upodobania kulinarne i wskazując na danie od słynnego polskiego kucharza.

Odkryj, co tak zachwyciło mistrzynię i jaką nietypową potrawę od Karola Okrasy uznała za "niesamowitą", mimo że zazwyczaj unika polskiej kuchni.

Awans jest, ale rywalka postawiła warunki

Iga Świątek kontynuuje marsz w obronie tytułu na kortach Rolanda Garrosa. W drugiej rundzie zmierzyła się z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek. Mimo że wynik 6:2, 6:3 wskazuje na gładkie zwycięstwo, polska tenisistka musiała zachować pełną koncentrację. Jak sama przyznała po spotkaniu, młoda rywalka potrafiła ją zaskoczyć, co wymagało taktycznych korekt w trakcie gry.

- Bejlek ma lepszy forhend od bekhendu. Musiałam czasami zmieniać połówkę kortu, to wymagało dostosowania - przyznała Świątek, chwaląc dyspozycję przeciwniczki.

Przeczytaj także: Iga Świątek już czeka na swoją zmorę! Upał w Paryżu nie przeszkodził jej z Sarą Bejlek [RELACJA NA ŻYWO]

Pewny awans do trzeciej rundy oznacza, że Polka jest o krok bliżej do swojego piątego triumfu w Paryżu. Jej kolejną rywalką będzie zwyciężczyni meczu Magda Linette - Jelena Ostapenko. Ewentualne starcie z Łotyszką byłoby ogromnym wyzwaniem, biorąc pod uwagę niekorzystny bilans bezpośrednich spotkań (0-6).

Nagle wspomniała o Karolu Okrasie. "Niesamowite było naprawdę"

Największe zaskoczenie przyszło jednak, gdy rozmowa zeszła z tematów czysto sportowych na kulinarne. Iga Świątek, znana z niezwykle profesjonalnego podejścia do diety, niespodziewanie zaczęła z wielkim ożywieniem opowiadać o swoich smakowych doświadczeniach. Okazało się, że choć na co dzień unika tradycyjnej polskiej kuchni, jedno danie przygotowane przez znanego mistrza kuchni zapadło jej w pamięć na długo.

- Kuchnię polską często omijam, bo jest zbyt ciężka. Jadłam jednak u Karola Okrasy masło z sianem, niesamowite było naprawdę. Bardzo mi zasmakowało - opowiadała z entuzjazmem Iga Świątek.

Zobacz też: Kim jest Sara Bejlek? Za rywalką Igi Świątek obyczajowy skandal z ojcem i trenerem! Miała 16 lat

To niecodzienne wyznanie pokazuje, że nawet najlepsza tenisistka świata, której dieta jest podporządkowana osiąganiu wyników, potrafi docenić kunszt kulinarny. Wspomnienie o prostym, a zarazem wyrafinowanym "maśle z sianem" autorstwa Karola Okrasy wywołało uśmiech na jej twarzy i pokazało bardziej prywatne oblicze mistrzyni.

Włoska kuchnia numerem jeden, ale jest alternatywa

Choć danie polskiego kucharza zrobiło na niej ogromne wrażenie, Iga nie ukrywa, że jej serce (i podniebienie) należy do innej części Europy. Zapytana o ulubione smaki, bez wahania wskazała na kuchnię z Półwyspu Apenińskiego, która od dawna jest jej numerem jeden. Okazuje się jednak, że ma też inną, równie smakowitą alternatywę.

- Poza włoską kuchnią, która jest najlepsza, wybieram hiszpańską. Może jakąś ośmiornicę, albo te klimaty. Paellę odpuszczę - zdradziła swoje preferencje liderka światowego rankingu.

Wygląda na to, że po trudach paryskiego turnieju Iga Świątek będzie mogła nagrodzić się nie tylko kolejnym pucharem, ale również ulubionymi potrawami. Zanim to jednak nastąpi, przed nią kolejne trudne mecze na drodze do obrony tytułu.

38

Boris Becker o szansach Igi Świątek w Roland Garros