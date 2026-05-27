Ukraiński trener podał dłoń Władimirowi Putinowi. "Nadal nie mogę domyć ręki"

Piotr Lekszycki
2026-05-27 13:47

Po tym, jak Rosja najechała na Ukrainę i rozpoczęła krwawą wojnę, Władimir Putin - co zrozumiałe - stał się dla Ukraińców wrogiem numer jeden. W przeszłości jednak stosunki pomiędzy tymi krajami układały się zdecydowanie lepiej. Były trener reprezentacji Ukrainy wspomniał dawny czas, gdy zdarzyło mu się podać dłoń dyktatorowi. Do dziś mocno to przeżywa.

Ukraina i Rosja w jednej grupie eliminacyjnej

Cofnijmy się do końcówki lat 90. Władimir Putin nie jest jeszcze prezydentem Rosji, tylko szefem rządu. Głową państwa na Ukrainie był z kolei Leonid Kuczma. Oba państwa rywalizowały w jednej grupie w eliminacjach do Euro 2000, które odbyło się w Belgii i Holandii. Trenerem reprezentacji Ukrainy był wówczas Jozsef Sabo. Jego drużyna okazała się lepsza od Rosji, zajmując drugie miejsce w grupie (za ówczesnymi mistrzami świata i późniejszymi mistrzami Europy - Francuzami) gwarantujące udział w barażach. "Sborna" natomiast zadowolić się musiała trzecim miejscem i wyleciała za burtę. Ostatecznie Ukraina też nie dostała się na Euro 2000, przegrywając w barażach ze Słowenią. Po latach Jozsef Sabo wspomniał rozmowę z Władimirem Putinem, która odbyła się po tym, gdy Rosja przegrała walkę o awans. 

Były selekcjoner reprezentacji Ukrainy do dziś nie może przeboleć tego, że podał rękę ówczesnemu premierowi Rosji. 

Uścisnąłem dłoń temu draniowi. Nadal nie mogę domyć ręki (...) W tym czasie nie był jeszcze prezydentem Rosji. Powiedział: "wyrzuciliście nas z mistrzostw Europy", ale w przyjacielski sposób 

- opowiadał Jozsef Sabo, którego cytuje ukraiński portal Sport. Były szkoleniowiec ukraińśkiej kadry nie pierwszy raz bardzo ostro wypowiada się o Władimirze Putinie. Swego czasu uderzał też w szefa FIFA. 

Nie wiem, dlaczego Infantino mówi o powrocie Rosji do europejskich i światowych turniejów. Wygląda na to, że FIFA ma ukryte motywy. Prezydent FIFA ewidentnie bierze łapówki od Rosji

- wypalił kiedyś Sabo. 

