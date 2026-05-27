Doda trzymała to przez kilka miesięcy w tajemnicy. Teraz wyjawiła prawdę i... podziękowała prezydentowi

Doda trzymała to w tajemnicy przez miesiące

Fani Dody doskonale wiedzą, że zawsze chętnie angażuje się ona w pomoc zwierzętom. Na początku 2026 roku artystka szczególnie mocno nagłaśniała problem tzw. pastoschronisk, udając się nawet na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Niewielu jednak wiedziało, co wydarzyło się później.

Po tym spotkaniu kancelaria prezydenta zwróciła się do Dody i posła Łukasza Litewki z nieoczekiwaną propozycją. Dorota Rabczewska przyjęła ją bez wahania i przez kilka kolejnych miesięcy pracowała w cieniu - regularnie spotykając się z grupą ekspertów i przedstawicielami kancelarii - nad poprawkami do ustaw dotyczących praw zwierząt. Aż do teraz nie mówiła o tym publicznie.

Doda wyjawiła publicznie, nad czym pracowała

27 maja Doda opublikowała nagranie w mediach społecznościowych, w którym po raz pierwszy szczegółowo opowiedziała, czym się zajmowała.

Jak wiecie, spotkałam się z prezydentem podczas akcji schroniskowych na początku lutego. I wówczas kancelaria prezydenta poprosiła mnie i też Łukasza Litewkę, abyśmy stworzyli taką grupę i pomogli kancelarii w tworzeniu ustawy - i łańcuchowej, i schroniskowej, o której jeszcze nie wiecie

- powiedziała Doda.

Jak się okazuje, przez kilka miesięcy odbywały się regularne spotkania robocze.

Przez kilka miesięcy, co tydzień, co dwa tygodnie spotykaliśmy się wszyscy razem po to, żeby włożyć pewne poprawki do ustawy łańcuchowej i do tej schroniskowej

- wyjaśniła artystka.

Doda nie kryje radości: "Nareszcie doszło do kompromisu"

Praca przyniosła efekty. Doda nie kryła radości, ogłaszając, że po miesiącach negocjacji rząd i prezydent w końcu doszli do porozumienia w sprawie ustawy łańcuchowej.

Nagrywam to, bo wiem, że w wyniku komisji w końcu doszło do kompromisu między rządem a prezydentem. Udało się nareszcie dojść do wspólnego mianownika, jeżeli chodzi o ustawę łańcuchową. Teraz tylko głosowanie, więc naprawdę bardzo, bardzo się cieszę

- mówiła gwiazda.

Na końcu nagrania artystka podziękowała wszystkim zaangażowanym.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się i na komisjach, będąc na nich i kancelarii, i naszej grupie tajemniczej wsparcia, i rządowi, no i Łukaszowi. Dziękuję panu prezydentowi i całej jego ekipie, z którą zdecydowali się poświęcić przez te wiele miesięcy swoją uwagę i swoje serce do tego projektu

- dodała artystka, publikując jednocześnie zdjęcia ze spotkań.

