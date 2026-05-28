Robert Lewandowski wprawił wszystkich w osłupienie. Takiej podróży nikt się nie spodziewał

Michał Skiba
2026-05-28 20:18

Robert Lewandowski wielokrotnie korzystał z tzw. private jetów do Warszawy. Nie ma wątpliwości, że taka postać, jak "Lewy", powinna podróżować do kraju (np. na zgrupowanie reprezentacji) w bardzo komfortowych warunkach. Tym bardziej wprawiła osłupienie jego obecność w samolocie jednej z tanich linii lotniczych.

Robert Lewandowski po raz kolejny pokazał, że mimo statusu światowej gwiazdy potrafi podróżować całkiem zwyczajnie. Napastnik reprezentacji Polski i (jeszcze) Barcelony został zauważony podczas lotu tanimi liniami do Polski, czym wywołał ogromne zainteresowanie wśród pasażerów.

Obecność jednego z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy świata na pokładzie szybko przyciągnęła uwagę współpodróżnych.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z samolotu, na którym widać długą kolejkę ustawioną w przejściu między fotelami. Pasażerowie chcieli zrobić sobie zdjęcie z piłkarzem lub zdobyć jego autograf.

Kapitan reprezentacji Polski zachował pełen profesjonalizm i (zwłaszcza) cierpliwość. Zamiast unikać kontaktu z fanami, z uśmiechem pozował do fotografii i rozdawał podpisy wszystkim chętnym. Choć o spokojnej drzemce podczas lotu nie było mowy, dla wielu pasażerów był to z pewnością niezapomniany rejs.

