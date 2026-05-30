Tak w rzeczywistości Karol Nawrocki zachowuje się wśród kibiców! Te zdjęcia pokazują prawdę

Karol Nawrocki na meczach i innych wydarzeniach sportowych

Karol Nawrocki jeszcze w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi 2025 był krytykowany przez część opinii publicznej ze związki ze środowiskiem tzw. kiboli. Ówczesny kandydat miał nawet w przeszłości brać udział w ustawkach pomiędzy fanatykami klubów piłkarskich. Po tym, gdy Karol Nawrocki został prezydentem, nie zapomniał o swojej pasji do piłki nożnej. Głowa państwa regularnie pojawia się na meczach, przede wszystkim reprezentacji Polski, ale nie tylko. Prezydentowi zdarzało się wspierać z trybun drużyny klubowe, a także kibicować sportowcom zajmującym się innymi dyscyplinami. Karol Nawrocki był m.in. na meczu koszykarzy z Łotwą czy na konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. W przeciwieństwie do innych polityków bywających na sportowych obiektach, Karol Nawrocki nie jest sztywniakiem, który zachowuje się tak, jakby był w operze. W naszej galerii bez ściemy prezentujemy, jak prezydent RP zachowuje się wśród kibiców. Wyraźnie widać, że jest jak "swój".

Galeria: Karol Nawrocki i zachowanie na trybunach

Karol Nawrocki i kibice. Mocno im podpadł

Jakiś czas temu jednak Karol Nawrocki, wcześniej uchodzący za ulubieńca kibiców, mocno im podpadł. Wszystko z powodu zawetowania ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego. Zakładała ona m.in. wykluczenie z procesu dowodów zdobytych nielegalnie i zmianę zasad dotyczących zeznań osób ze środowiska przestępczego (tzw. sześćdziesiątek). Prezydent był wówczas słownie atakowany podczas meczów Ekstraklasy. Pojawiły się transparenty uderzające w Karola Nawrockiego, m.in. o takiej treści: "K. Nawrocki - po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz". Ostatnio prezydent był na finale Pucharu Polski pomiędzy Rakowem Częstochowa a Górnikiem Zabrze. Wtedy obyło się bez przykrych incydentów.

