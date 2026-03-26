Karol Nawrocki na meczu Polska - Albania. Zadziwiająca sytuacja. O co tu chodzi?!

Karol Nawrocki na wydarzeniach sportowych

Karol Nawrocki od początku swojej prezydentury pokazuje, że sport jest mu szczególnie bliski. Prezydent RP regularnie spotyka się z polskimi zawodnikami z różnych dyscyplin, m.in. z Kacprem Tomasiakiem czy polskimi koszykarzami. Najczęściej jednak Karol Nawrocki gości na piłkarskich stadionach. Co ciekawe, pojawia się nie tylko na meczach reprezentacji Polski, lecz także na spotkaniach drużyn klubowych. Do niedawna w środowisku kibiców prezydent uchodził za "swojaka". Sytuacja jednak mocno się zmieniła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy Kodeksu postępowania karnego, co wywołało furię części kiboli. W minionym tygodniu na meczach Ekstraklasy roiło się od transparentów uderzających w głowę państwa. Karol Nawrocki nazywany był m.in. "zdrajcą" czy "Judaszem".

Karol Nawrocki na meczu Polska - Albania. Zadziwiająca sytuacja

Mimo napiętych stosunków z kibicami prezydent zdecydował się pójść na mecz Polska - Albania. Trudno mu się dziwić, w końcu tak ważnego meczu nasza reprezentacja dawno nie grała, a Karol Nawrocki piłką nożną interesuje się od dziecka. W późniejszych latach prężnie działał w środowisku kibicowskim. Niektóre znajomości głowy państwa z tamtego okresu wzbudzały spore kontrowersje. Po wybraniu na urząd Prezydenta RP Karol Nawrocki nie odciął się od grup kibicowskich. Wziął nawet udział w XVIII Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę.

Zadziwiające jest to, że Karol Nawrocki przed meczem nie został przywitany przez spikera. O co tu chodzi?! Być może chodziło o to, by uniknąć gwizdów...

Galeria: Karol Nawrocki na meczu Polska - Albania

18