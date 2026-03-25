Kulisy ataku kibiców na Karola Nawrockiego. "Krążą informacje". Aż trudno w to uwierzyć!

Prezydent Karol Nawrocki stał się celem ataków ze strony kibiców piłkarskich na stadionach Ekstraklasy w ostatni weekend, gdzie nazywano go "zdrajcą" i "Judaszem".

Przyczyną wrogości kibiców było zawetowanie przez prezydenta ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego, która m.in. miała ograniczyć liczbę aresztów i ich czas.

Według politolożki dr Anny Materskiej-Sosnowskiej, krążą informacje, choć niepotwierdzone, że za akcją ataków na prezydenta mogli stać ludzie Konfederacji.

Mimo incydentów, ekspertka uważa, że baza kibicowska prezydenta nie wykruszy się trwale, a obecne tąpnięcie jest czasowe.

Karol Nawrocki ma za sobą weekend, który musiał być dla niego bardzo bolesny. Dotychczas bowiem prezydent powszechnie uchodził za ulubieńca kibiców, wręcz za "swojaka" w tym środowisku. Już jako głowa pańska był fetowany na stadionach, co w przypadku polityków należy do rzadkości. Jednak zarówno eksperci, jak i partyjni działacze zauważają, że "miodowy miesiąc" prezydenta już minął. Ostatnio Karol Nawrocki podpadł części kibiców, wetując ustawę nowelizują Kodeks postępowania karnego. Zakładała ona m.in. wykluczenie z procesu dowodów zdobytych nielegalnie, ułatwienie uzyskania pomocy prawnej z urzędu i zmianę zasad dotyczących zeznań osób ze środowiska przestępczego (tzw. sześćdziesiątek). Najważniejsze chyba jednak w noweli było to, że miała ona doprowadzić do mniejszej liczby aresztów i ograniczenia ich czasowo. Decyzja prezydenta wywoła furię wśród kiboli. Podczas minionej kolejki Ekstraklasy pojawiło się wiele transparentów atakujących Karola Nawrockiego. Prezydent nazwany został m.in. "zdrajcą" i "Judaszem". Kto naprawdę stoi za tymi atakami? Politolożka dr Anna Materska-Sosnowska w rozmowie z Onetem podzieliła się zaskakującymi doniesieniami. Aż trudno w nie uwierzyć!

Ekspertka przy okazji trochę uspokaja zwolenników prezydenta. - Nie jest tak, że ta baza kibicowska się trwale wykruszy, to tąpnięcie czasowe - analizuje politolożka i zdradza, co udało jej się dowiedzieć. Zastrzega jednak przy tym, że nie wie, czy te informacje zawierają prawdę.

Poza tym krążą informacje, nie wiem, na ile prawdziwe, że za tą akcją mogli stać ludzie Konfederacji

- mówi dr Anna Materska-Sosnowska. Brzmi to sensacyjnie, biorąc po uwagę to, że do tej pory Konfederacja miała z Karolem Nawrockim dobre stosunki. Szczególnie widać je było na linii prezydent - Sławomir Mentzen. Abstrahując jednak od tego, kto inspirował uderzenie w głowę państwa, ekspertka podkreśla, że musiało ono Karola Nawrockiego "zaboleć".

