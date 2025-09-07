Prezydent Karol Nawrocki na meczu Polska – Finlandia! Bawi się świetnie bez krawata [GALERIA]

Polska – Finlandia: Karol Nawrocki na meczu kadry w Chorzowie

Nie od dziś wiadomo, że futbol jest wielką pasją Karola Nawrockiego. Nowy prezydent Polski, który zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Dudę, jest ogromnym kibicem Lechii Gdańsk i już jako prezydent pojawił się na jednym z domowych meczów ekipy z Trójmiasta. Karol Nawrocki przyznał, że nie wyklucza pojawienia się w pierwszej kadencji na wszystkich stadionach PKO BP Ekstraklasy oraz na meczu reprezentacji narodowej.

Spotkanie Polska – Finlandia na Stadionie Śląskim w Chorzowie było pierwszym spotkaniem, które kadra rozgrywała od objęcia przez niego urzędu Głowy Państwa. Od kilku dni spekulowano, że Karol Nawrocki pojawi się na stadionie na Śląsku. Tak też się stało. Karol Nawrocki został szybko wypatrzony na sektorze VIP.

Jak prezydent ubrał się na mecz Polska - Finlandia?

Prezydent Karol Nawrocki wrócił do Polski z licznych wizyt w Europie i za Oceanem. Mimo to, znalazł czas i chęci, by pojawić się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Prezydent Nawrocki pojawił się na trybunach w odświętnym stroju. Postawił na garnitur, ale niekoniecznie na formalną wersję. Pod szyją miał rozpiętą koszulę i nie przywdział krawata.

Zamiast tego, na jego szyi pojawił się okolicznościowy szalik z okazji meczu Polska - Finlandia. Na twarzy prezydenta Nawrockiego cały czas widniał szeroki uśmiech. Głowa Państwa żywo gestykulowała rękoma w kierunku innych kibiców na trybunach

Sensacyjny debiut w kadrze Urbana. Kim jest Przemysław Wiśniewski, syn znanej legendy?

Mecz reprezentacji Polski z Finlandią rozpoczął się o godzinie 20:45. Relację można śledzić na Supersport.se.pl.