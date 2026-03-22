Burza na stadionach! Kibice uderzyli w Nawrockiego. Transparenty bez litości

Protest przeciwko Nawrockiemu na trybunach Ekstraklasy
Na boiskach działo się sporo, ale to, co wydarzyło się na trybunach, przyciągnęło równie dużą uwagę. W sobotnich meczach Lechia Gdańsk pokonała Pogoń Szczecin 2:1 mimo poważnych osłabień, Cracovia wygrała z GKS Katowice 1:0, a dzień wcześniej Piast Gliwice ograł Radomiak Radom 3:1.
Jednak to nie wyniki były głównym tematem rozmów. Na wielu stadionach pojawiły się transparenty wymierzone w prezydenta Karola Nawrockiego. To efekt jego decyzji sprzed tygodnia o zawetowaniu zmian w Kodeksie postępowania karnego.
Najbardziej dosadne hasła pojawiły się na trybunach Motoru Lublin. Kibice wywiesili transparent:„K. Nawrocki — po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz”.
Kibice Lechii protestowali przeciwko Nawrockiemu
Mocny przekaz pojawił się również na stadionie Cracovii. „Prezydencie - zapomniałeś dzięki kogo głosom wygrałeś. Jak Judasz nasze ideały dla prezesa zaprzedałeś” - brzmiał transparent na trybunach.
Do protestów dołączyli także kibice Lechia Gdańsk, czyli klubu, z którym sam prezydent jest kojarzony. To tylko podkreśliło skalę niezadowolenia w środowisku kibicowskim.
Przypomnijmy, że według kancelarii prezydenta decyzja o wecie miała wynikać „z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością”. Jak widać, nie wszystkich ten argument przekonał.
Jedno jest pewne – emocje wokół tej sprawy szybko nie opadną, a stadionowe trybuny znów stały się miejscem głośnego komentarza do wydarzeń politycznych.