Burza na stadionach! Kibice uderzyli w Nawrockiego. Transparenty bez litości

Karol Nawrocki otrzymał kolejny cios na trybunach PKO BP Ekstrakklasy

Kolejni fani protestowali przeciwko decyzji o jego wecie

Na trybunach pojawiły się transparenty przeciwko Karolowi Nawrockiemu

Protest przeciwko Nawrockiemu na trybunach Ekstraklasy

Na boiskach działo się sporo, ale to, co wydarzyło się na trybunach, przyciągnęło równie dużą uwagę. W sobotnich meczach Lechia Gdańsk pokonała Pogoń Szczecin 2:1 mimo poważnych osłabień, Cracovia wygrała z GKS Katowice 1:0, a dzień wcześniej Piast Gliwice ograł Radomiak Radom 3:1.

Jednak to nie wyniki były głównym tematem rozmów. Na wielu stadionach pojawiły się transparenty wymierzone w prezydenta Karola Nawrockiego. To efekt jego decyzji sprzed tygodnia o zawetowaniu zmian w Kodeksie postępowania karnego.

Najbardziej dosadne hasła pojawiły się na trybunach Motoru Lublin. Kibice wywiesili transparent:„K. Nawrocki — po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz”.

16

Kibice Lechii protestowali przeciwko Nawrockiemu

Mocny przekaz pojawił się również na stadionie Cracovii. „Prezydencie - zapomniałeś dzięki kogo głosom wygrałeś. Jak Judasz nasze ideały dla prezesa zaprzedałeś” - brzmiał transparent na trybunach.

Do protestów dołączyli także kibice Lechia Gdańsk, czyli klubu, z którym sam prezydent jest kojarzony. To tylko podkreśliło skalę niezadowolenia w środowisku kibicowskim.

Przypomnijmy, że według kancelarii prezydenta decyzja o wecie miała wynikać „z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością”. Jak widać, nie wszystkich ten argument przekonał.

Jedno jest pewne – emocje wokół tej sprawy szybko nie opadną, a stadionowe trybuny znów stały się miejscem głośnego komentarza do wydarzeń politycznych.