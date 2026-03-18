Zjawiskowa Paula Badosa zachwyciła w bikini! Piękna rywalka Igi Świątek została projektantką

Michał Chojecki
2026-03-18 12:08

Paula Badosa jeszcze kilka lat temu była nawet wiceliderką rankingu WTA i toczyła pasjonujące boje z Igą Świątek. Niestety, karierę znanej z urody hiszpańskiej tenisistki wyhamowały kolejne bardzo poważne kontuzje. Teraz Paula Badosa mozolnie buduje formę po kolejnej przerwie w grze, a wolnym czasie projektuje stroje kąpielowe. Właśnie zachwyciła w jednym z nich.

Paula Badosa zrobiła prawdziwą furorę, publikując na Instagramie swoje zdjęcie w bikini. Wygląda na nim przepięknie i nie jest to jedynie wakacyjna fotka. Hiszpańska tenisistka postanowiła zostać projektantką. Stworzyła własną markę Sunaswim i wkrótce mają się pojawić kolejne stroje kąpielowe stworzone według pomysłu byłej wiceliderki rankingu.

Paula Badosa w 2022 roku ustępowała w rankingu tylko Idze Świątek. Niestety, potem z roku na rok Hiszpanka miała coraz większe problemy ze zdrowiem. Prześladowały ją poważne kontuzje a kolejne długie przerwy w grze i mozolna walką o powrót na kort mocno wpłynęły na jej kondycję psychiczną. Urodzona w Nowym Jorku zawodniczka przyznała, że rozważała nawet zakończenie kariery. Nie poddała się jednak, a dziś meczem z Aleksandrą Sasnowicz rozpocznie walkę w Miami Open. W rankingu Badosa zajmuje dopiero 100. miejsce w rankingu, ale - jeżeli tylko pozwoli jej na to zdrowie - znów postara się walczyć o prestiżowe tytuły.

Niedawno Paula Badosa, odpowiadając na przykre zaczepki jednego z fanów, napisała na platformie X długi post, który obił się szerokim echem.

Nie masz pojęcia, jak to jest żyć z chroniczną kontuzją i mimo wszystko wciąż decydować się na dalszą walkę. Budzić się każdego dnia, nie wiedząc, jak zareaguje twoje ciało, szukać rozwiązań i walczyć o coś, co kochasz – dawać z siebie wszystko, nawet kiedy jest tak cholernie trudno. Wierz mi, to ja pierwsza cierpię z bólu i mam bez końca koszmary, próbując codziennie znaleźć jakieś rozwiązanie. A dla mnie, po tym wszystkim, wejście na kort tenisowy sprawia, że każdy wysiłek jest wart swojej ceny – za każdym razem. Więc będę dalej próbować. Bo chodzi właśnie o to, żeby próbować – i to się nigdy nie zmieni. Zawsze spróbuję jeszcze raz.Robię to dla swojej pasji i dla siebie. Jeśli istnieje nawet 1% szansy, żebym mogła kontynuować – wezmę ją. Tak właśnie widzę i rozumiem życie - napisała Paula Badosa

W latach 2023–2025 Paula Badosa tworzyła związek z greckim tenisistą Stefanosem Tsitsipasem, ale pod koniec 2025 roku rozstali się. W 2026 Paula świętowała 28. urodziny hasłem „sexy and single” (seksowna i singielka). Poniżej galeria zdjęć Pauli Badosy w bikini i z różnych ciekawych sesji.

