Zmysłowa Amanda Anisimova prężyła się w basenie! Gorące fotki rywalki Igi Świątek

Michał Chojecki
2026-03-13 23:08

Amanda Anisimova, wielka rywalka Igi Świątek, zachwyciła fanów zdjęciami z kampanii reklamowej producenta tequili. Długonoga i hojnie obdarzona przez naturę tenisistka z USA wynurza się na nich z basenu i prezentuje się bardzo seksowne. Zobaczcie te gorące fotki.

Amanda Anisimova w tym sezonie miała zaatakować szczyt rankingu WTA, ale ostatnio nieco obniżyła loty. Z turnieju w Indian Wells Amerykanka odpadła już w 4. rundzie po wyraźnej porażce 4:6, 1:6 z rewelacyjną Victorią Mboko. Anisimova błysnęła za to w kampanii reklamowej producenta tequili. Szósta rakieta świata pozowała m.in. w basenie, posyłając fotografowi zmysłowe spojrzenie.

Amanda Anisimova w sierpniu skończyła 24 lat. Po Wimbledonie, w którym doszła do finału (0:6, 0:6 z Igą Świątek) zadebiutowała w Top-10 rankingu WTA. W styczniu 2026 roku była nawet na 3. miejscu, co jest jej rekordowym osiągnięciem. Mająca rosyjskie korzenie Amerykanka ma ogromny talent i już dawno temu wróżono jej wielką karierę. W 2017 roku wygrała juniorski Roland Garros i już wtedy okrzyknięto ją "nową Marią Szarapową". Słynną Rosjankę przypominała stylem gry i wyglądem. Jest wysoka (180 cm), ma długie nogi i prezentuje agresywny tenis, a jej największa broń to potężny bekhend. 

Amanda Anisimova - seksowne zdjęcia

Amanda Anisomova na Florydzie mieszka blisko plaży, więc dzieli się z fanami efektownym zdjęciem w bikini, wzbudzając ich zachwyt. Jej wielką pasją jest malarstwo. Malowanie obrazów pomogło jej przezwyciężyć wypalenie, gdy tenis stał się dla niej nie do zniesienia. - Zaczęłam interesować się sztuką, gdy nie czułam się dobrze psychicznie. To coś, co robiłam w wolnym czasie, aby oczyścić głowę - wyjaśniła Anisimova, której ulubionym artystą jest Vincent van Gogh. Poniżej gorące zdjęcia Amandy Anisimovej z najnowszej kampanii reklamowej.

Aryna Sabalenka w rozbieranej sesji! Pokazała naprawdę dużo!

Amanda Anisimova
