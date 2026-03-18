Rafał Majka ujawnia prawdę o załatwianiu się na trasie: "Trzeba sprzęt wyciągnąć i sikać"

Rafał Majka, polski kolarz i brązowy medalista olimpijski z Rio 2016, opowiedział w wywiadzie dla "Super Expressu" o załatwianiu potrzeb fizjologicznych podczas wyścigów.

Kolarze oddają mocz, zatrzymując się lub "na rowerze", co jest możliwe dla umiejących to zrobić, natomiast "grubszą potrzebę" załatwia się w autobusach z toaletami przed startem.

Majka poruszył także temat dopingu w kolarstwie, twierdząc, że 95% sportu jest "czyste", a kolarze zgłaszają każdy lek i suplement, nawet aspirynę, aby uniknąć problemów.

Rafał Majka podczas swojej długiej i obfitej w sukcesy kariery sportowej przeżył wiele przygód. Jednym z problemów, z którymi kolarze borykają się na trasie, są potrzeby fizjologiczne. Wyścigi trwają po wiele godzin, a przecież załatwić się jakoś trzeba. Dla sporej części kolarzy temat jest niezwykle wstydliwy. Rafał Majka nie owija w bawełnę i w rozmowie z "Super Expressem" wprost mówi, jak sobie radził z oddawaniem moczu na trasie.

Zatrzymujemy się, albo robimy to na rowerze. Na rowerze też się da sikać, jeżeli ktoś umie. Kobiety mają gorzej (...) Jak to się mówi: trzeba sprzęt wyciągnąć i sikać

- wyjaśnia brązowy medalista olimpijski z Rio de Janeiro. A co z "gruszą potrzebą"? W trakcie jazdy nie sposób jej załatwić. Rafał Majka podkreśla jednak, że wyposażenie dla kolarzy jest wystarczające.

Są autobusy, są toalety, są prysznice, wszystko jest. My przed każdym startem załatwiamy się i jednak wszystko powinno być okej

- dodaje jeden z najlepszych kolarzy w naszej historii.

Rafał Majka o dopingu w kolarstwie

Podczas wywiadu Rafał Majka odnosi się także do problemu dopingu w kolarstwie. Zdaniem brązowego medalisty olimpijskiego z 2016 roku obecnie 95 proc. tego sportu "jest czyste". Zwraca on przy tym uwagę na to, że na przykład w tenisie jest znacznie więcej "wpadek dopingowych" niż w kolarstwie. Sam Majka w trakcie kariery musiał zgłaszać medykom, jakie bierze leki i suplementy.

Nawet jak miałem grypę, wszystko było konsultowane z lekarzami z drużyny. Każdą witaminę, którą brałem, wysyłałem im recepty. Nawet aspirynę. Dużo siedzimy na siodełku i czasami mamy, powiem szczerze, problemy z tyłkiem. Każdy krem był konsultowany z lekarzami, żeby nie było żadnego problemu

- zaznacza kolarz.