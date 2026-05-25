Piękna rudowłosa 43-latka znów pobiła rekord Polski! Kiedyś cała Polska oglądała ją w "Playboyu"

Bartosz Olszewski
2026-05-25 14:37

Jej kariera sportowa zaczęła się nagle w wieku, w którym wielu zawodników przygodę ze sportem już kończy. Aktorka Agata Załęcka kolejny raz udowadnia, że dla niej niemożliwe nie istnieje. Gwiazda seriali "Dzielnica strachu". "Klan" czy "Na Wspólnej" właśnie pobiła kolejny rekord Polski we freedivingu. Piękna rudowłosa 43-latka swego czasu eksponowała swoje ciało m.in. w "Playboyu". Gorące zdjęcia Agaty Załęckiej pokazujemy w galerii.

Agata Załęcka grała wielu serialach i miała gorącą sesję w "Playboyu"

Agata Załęcka znów pobiła rekord Polski. A podejrzewamy, że to nie koniec. 43-letnia zawodniczka bowiem nie zatrzymuje się i cały czas udowadnia, że wiek to tylko liczba. A przecież jesczze przed pandemią aktorka ze sportem miała niewiele wspólnego. Wszystko zmieniła wizyta na basenie. Okazało się, że Agata Załęcka to talent czystej wody.

Na początku odbyłam dwie lekcje, a za trzecim razem zdecydowałam się na kurs. Już po dwóch tygodniach, ku zaskoczeniu wszystkich, udało mi się zejść na głębokość -45 metrów. To było dla wszystkich niespodzianką, ponieważ osiągnięcie takiego poziomu zwykle zajmuje kilka miesięcy, a nawet lat. Moi koledzy powiedzieli, że to niezwykle rzadkie, aby w tak krótkim czasie uzyskać takie rezultaty. Wtedy odkryto u mnie naturalne predyspozycje do freedivingu, co zapoczątkowało moją przygodę z tym sportem

- wyznała kiedyś "Super Expressowi" aktorka, która ma na swoim koncie wiele ról w popularnych polskich seriach, takich jak: "Dzielnica strachu", "Klan", "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe" czy "Barwy szczęścia". Co ciekawe, na długo przedtem, zanim Agata Załęcka została sportsmenką, zasłynęła m.in. gorącą sesją w magazynie "Playboy". Ogólnie ciało gwiazdy robi wielkie wrażenie. Odważne zdjęcia Agaty Załęckiej można zobaczyć w naszej galerii. Zarówno te starsze, jak i te nowe. Wielokrotna rekordzistka Polski imponuje sylwetką także w wieku 43 lat. 

Agata Załęcka z 10. rekordem Polski. "Zrobiłam to"

Piękna rudowłosa aktorka swój dziesiąty rekord Polski pobiła podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. Agata Załęcka nie kryje się ze swoją wielką radością. I wcale jej się nie dziwimy.

Nowy Rekord Polski! Zrobiłam to! 92 metry w płetwach podwójnych (CWTB). Rekord absolutny (CMAS, AIDA). Dzisiaj na Pucharze Świata na Filipinach zeszłam na 92 m. i poprawiłam swój własny rekord o 7 metrów głębokości. Jeden oddech. Jedna próba. Dziesiąty rekord Polski w mojej karierze.. aktorki. To mój pierwszy start po sześciu miesiącach przerwy od morza! Tak zakończyłam pierwszy dzień Pucharu Świata. Kolejne starty przede mną

- napisała na Instagramie szczęśliwa rekordzistka. 

