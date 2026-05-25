Piękna rudowłosa 43-latka znów pobiła rekord Polski! Kiedyś cała Polska oglądała ją w "Playboyu"

Agata Załęcka grała wielu serialach i miała gorącą sesję w "Playboyu"

Agata Załęcka znów pobiła rekord Polski. A podejrzewamy, że to nie koniec. 43-letnia zawodniczka bowiem nie zatrzymuje się i cały czas udowadnia, że wiek to tylko liczba. A przecież jesczze przed pandemią aktorka ze sportem miała niewiele wspólnego. Wszystko zmieniła wizyta na basenie. Okazało się, że Agata Załęcka to talent czystej wody.

Na początku odbyłam dwie lekcje, a za trzecim razem zdecydowałam się na kurs. Już po dwóch tygodniach, ku zaskoczeniu wszystkich, udało mi się zejść na głębokość -45 metrów. To było dla wszystkich niespodzianką, ponieważ osiągnięcie takiego poziomu zwykle zajmuje kilka miesięcy, a nawet lat. Moi koledzy powiedzieli, że to niezwykle rzadkie, aby w tak krótkim czasie uzyskać takie rezultaty. Wtedy odkryto u mnie naturalne predyspozycje do freedivingu, co zapoczątkowało moją przygodę z tym sportem

- wyznała kiedyś "Super Expressowi" aktorka, która ma na swoim koncie wiele ról w popularnych polskich seriach, takich jak: "Dzielnica strachu", "Klan", "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe" czy "Barwy szczęścia". Co ciekawe, na długo przedtem, zanim Agata Załęcka została sportsmenką, zasłynęła m.in. gorącą sesją w magazynie "Playboy". Ogólnie ciało gwiazdy robi wielkie wrażenie. Odważne zdjęcia Agaty Załęckiej można zobaczyć w naszej galerii. Zarówno te starsze, jak i te nowe. Wielokrotna rekordzistka Polski imponuje sylwetką także w wieku 43 lat.

Agata Załęcka z 10. rekordem Polski. "Zrobiłam to"

Piękna rudowłosa aktorka swój dziesiąty rekord Polski pobiła podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. Agata Załęcka nie kryje się ze swoją wielką radością. I wcale jej się nie dziwimy.

Nowy Rekord Polski! Zrobiłam to! 92 metry w płetwach podwójnych (CWTB). Rekord absolutny (CMAS, AIDA). Dzisiaj na Pucharze Świata na Filipinach zeszłam na 92 m. i poprawiłam swój własny rekord o 7 metrów głębokości. Jeden oddech. Jedna próba. Dziesiąty rekord Polski w mojej karierze.. aktorki. To mój pierwszy start po sześciu miesiącach przerwy od morza! Tak zakończyłam pierwszy dzień Pucharu Świata. Kolejne starty przede mną

- napisała na Instagramie szczęśliwa rekordzistka.